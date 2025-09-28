नवरात्रि 2025: अष्टमी-नवमी पर किस कन्या के पूजन का क्या महत्व ?
शारदीय नवरात्र के समापन पर कैसे करें कन्या पूजन, किन बातों का रखें विशेष ध्यान, जानिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 7:35 AM IST
वाराणसी: शारदीय नवरात्र में विशेषकर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा, लक्ष्मी एवं सरस्वती की विशेष आराधना फलदायी मानी गई है. श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत उपवास रखकर पूर्ण शुचिता के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करना लाभकारी रहता है. अष्टमी को सम्पूर्ण दिन उपवास रखकर तथा नवमी को एक बार भोजन करने का विधान है.
नवरात्र में व्रत रखने के बाद व्रत की समाप्ति पर हवन आदि करके कुमारी कन्याओं एवं बटुक का पूजन करके उन्हें पौष्टिक व रुचिकर भोजन करवाना चाहिए. अष्टमी और नवमी पर होने वाले कन्या पूजन के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए. क्योंकि आमतौर पर देखा गया है, लोग कन्या पूजन के नाम पर सबसे छोटी या फिर बड़ी कन्या को चुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इसके लिए भी नियम है और नियम के मुताबिक की कन्या पूजन कन्याओं के चयन के साथ करना चाहिए.
ज्योतिषाचार्य और काशी विद्वत परिषद के मंत्री रह चुके पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया कि विधि-विधान से अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए सभी वर्ण या अलग-अलग वर्ण की कन्याओं का पूजन होता है..
- ज्येष्ठा: 27 सितम्बर, शनिवार को अर्द्धरात्रि के पश्चात् 01 बजकर 08 मिनट से 28 सितम्बर, रविवार को अर्द्धरात्रि के बाद 3 बजकर 55 मिनट तक
- मिनट तक मूल: 28 सितम्बर, रविवार को अर्द्धरात्रि के पश्चात् 3 बजकर 55 मिनट से 29 सितम्बर, सोमवार को अर्द्धरात्रि के बाद 5 बजकर 52
- मूल: 29 सितम्बर, सोमवार को अर्द्धरात्रि के बाद 5 बजकर 52 मिनट से 30 सितम्बर, मंगलवार को प्रातः 6 बजकर 18 मिनट तक पूर्वाषाढ़ा 30 सितम्बर, मंगलवार को प्रातः 6 बजकर 18 मिनट से 1 अक्टूबर, बुधवार को प्रातः 8 बजकर 07 मिनट तक
- उत्तराषाढ़ा: 1 अक्टूबर, बुधवार को प्रातः 8 बजकर 07 मिनट से 2 अक्टूबर, गुरुवार को प्रातः 9 बजकर 14 मिनट तक
भगवती की आराधना से सुख-समृद्धि मिलेगी: उन्होंने बताया कि नवरात्र में आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी, सप्तमी एवं अष्टमी तिथि को क्रमशः आयुष्मान, सौभाग्य एवं शोभन योग का अनुपम संयोग बन रहा है. जिसमें भगवती की आराधना से सुख-समृन्द्धि मिलेगी. नवरात्र व्रत का पारण 2 अक्टूबर, गुरुवार (दशमी) को किया जाएगा. इस दिन दशमी तिथि सायं 7 बजकर 12 मिनट तक रहेगी.
वर्ष में चार नवरात्र होते हैं: ज्योतिषविद विमल जैन जी ने बताया कि वर्ष में चार नवरात्र होते हैं इनमे 2 प्रत्यक्ष नवरात्र (चैत्र व आश्विन के शुक्लपक्ष) और 2 गुप्त नवरात्र (आषाढ़ व माघ के शुक्लपक्ष), कलश स्थापना और अखण्ड ज्योति के साथ ही माता रानी का दरबार पूजा-अर्चना के लिए प्रत्यक्ष नवरात्रों में सजदा है व्यक्ति गुप्त नवरात्र में गृहस्ट से अलग तंत्र साधक व देवी उपासक आराधना में लीन रहते हैं.
विजया दशमी के दिन किया जाता है ये काम: उन्होंने बताया कि इस बार विजया दशमी का पर्व 2 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा. इसी दिन अपराजिता देवों तथा शमी वृक्ष की पूजा होती है साथ ही शस्त्रों के पूजन का भी विधान है. विजया दशमी के दिन नीलकण्ठ पक्षी का दर्शन किया जाता है, उन्हें आजाद करवाया जाता है.
