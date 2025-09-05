ETV Bharat / state

ऑटिज्म बच्चों की भाषा-व्यवहार सुधारेगा ये रोबोट; IIT कानपुर के प्रोफेसरों ने AI से जोड़कर इजाद की नई तकनीक - NAO ROBOT

विदेश में Nao रोबोट से स्पेशल बच्चे प्रशिक्षित किए जाते हैं, देश में पहली बार AI प्रोग्रामिंग की मदद से ऑटिज्म बच्चों पर हुआ काम.

ऑटिज्म बच्चों सुधारेगा Nao रोबोट.
ऑटिज्म बच्चों सुधारेगा Nao रोबोट. (Photo Credit; IIT Kanpur)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 2:39 PM IST

5 Min Read

कानपुर: सामान्य बच्चों की अपेक्षा स्पेशल या ऑटिज्म पीड़ित बच्चों की भाषा और व्यवहार बिल्कुल अलग होता है. स्पेशल या ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के हाव-भाव व भाषा पूरी तरह से बदली हुई रहती है. वह किसी अजनबी को देखकर सहम जाते हैं. नजर तक नहीं मिलाते, ठीक से बोल भी नहीं पाते.

ऐसे बच्चों के लिए थेरेपी सेंटर होते हैं लेकिन, देश में थेरेपिस्ट की काफी कमी है. इसको देखते हुए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों का नया शोध बड़ा कारगर साबित होने वाला है. इसके जरिए ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार कर सकते हैं. उनके हाव-भाव और भाषा को सामान्य बनाया जा सकता है, उनकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर किया जा सकता है. ये सब होगा Nao रोबोट और AI की मदद से.

ऑटिज्म बच्चों के लिए Nao रोबोट पर IIT कानपुर ने किया शोध. (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, आईआईटी कानपुर में हुए शोध में इस तरह का खुलासा हुआ है. करीब तीन सालों तक ऑटिज्म पीड़ित बच्चों की सोशल कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने, उनकी सेहत सुधारने, उन्हें पढ़ाई से जोड़ने के लिए आईआईटी के उपनिदेशक प्रो.ब्रजभूषण व मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर बिशाख भट्टाचार्य ने मिलकर शोध कार्य को पूरा किया है.

इन दो वरिष्ठ प्रोफेसरों के साथ ही इस शोध में शोधार्थी वर्तिका भी शामिल रही हैं। वहीं, खास बात ये भी है शोध के लिए देश में पहली बार आईआईटी कानपुर कैम्पस के अंदर नाओ रोबोट की मदद ली गई, जोकि भारतीय रोबोट नहीं है। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस प्रोग्रामिंग की मदद से बच्चों पर परीक्षण किए गए.

Nao रोबोट के अलग-अलग मूव.
Nao रोबोट के अलग-अलग मूव. (Photo Credit; IIT Kanpur)

थेरेपी के लिए रोबोट को कैसे शामिल किया: आईआईटी के उपनिदेशक प्रो.ब्रजभूषण ने बताया 17 साल तक लगातार ऑटिज्म या स्पेशल बच्चों की दिक्कतों को गहनता से समझा. देखा गया कि इनका व्यवहार सामान्य बच्चों की अपेक्षा कमजोर है. लेकिन, एक खास बात सामने निकलकर आई. ऐसे बच्चे निर्जीव वस्तुओं के प्रति सजीव से अधिक आकर्षित दिखे. बस तभी तय किया कि रोबोट की मदद से बच्चों में सुधार किया जाएगा. उनके हाव-भाव व भाषा में बदलाव लाया जाएगा.

आईआईटी कानपुर के उपनिदेशक प्रो.ब्रजभूषण.
आईआईटी कानपुर के उपनिदेशक प्रो.ब्रजभूषण. (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके लिए हमने नाओ रोबोट का प्रयोग बेहतर समझा. इस रोबोट की अपनी तमाम खूबियां हैं. पहले चरण में हमने सामान्य बच्चों से बात की, उनके हाव-भाव का विवरण जुटाया. उसके बाद कानपुर के कई केंद्रों पर पहुंचकर ऑटिज्म पीड़ित बच्चों से बात हुई, जो बच्चों का व्यवहार था, उसे रोबोट के माध्यम से ऑटिज्म पीड़ित बच्चों तक पहुंचाया. कई दौर के बाद हमने देखा, ऑटिज्म पीड़ित बच्चों की सोशल कम्युनिकेश स्किल बेहतर हुई.

AI से रोबोट बना इंसान: मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर बिशाख भट्टाचार्य ने बताया, नाओ रोबोट को हम 25 दिशाओं में आराम से घुमा सकते हैं, जबकि इंसानों में 32 से 40 दिशाओं तक घूमने की क्षमता होती है. मतलब, नाओ रोबोट इंसानों की तरह काम कर सकता है. इसे हमने एक गुड एक्टर माना.

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर बिशाख भट्टाचार्य.
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर बिशाख भट्टाचार्य. (Photo Credit; ETV Bharat)

शोध के लिए नाओ रोबोट में AI प्रोग्रामिंग के तहत दो लेटेस्ट वर्जन- कांवोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (सीएनएन) व ग्राफिकल न्यूरल नेटवर्क( जीएनएन) का प्रयोग किया. सीएनएन से रोबोट को ट्रेनिंग दी, जीएनएस से चेहरे के एक्सप्रेशंस का मैसेज फिल किया. फिर जब ऑटिज्म पीड़ित बच्चों को इस रोबोट के साथ प्रशिक्षित किया गया, तो रोबोट ने ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसी अपेक्षा थी.

देश में पहली बार नाओ रोबोट का हो रहा प्रयोग: नाओ रोबोट की मदद से शोधार्थी वर्तिका ने कानपुर के कई केंद्रो पर लगातार ऑटिज्म व स्पेशल बच्चों को प्रशिक्षित करने का काम किया है. उनकी पीएचडी भी इसी विषय पर जारी है. वर्तिका बताती हैं, देश में नाओ रोबोट का प्रयोग कहीं नहीं हुआ. लेकिन, विदेश में इस तरह के रोबोट से रोजाना थेरेपी सेंटर्स में स्पेशल बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

आईआईटी कानपुर की शोध छात्रा वर्तिका.
आईआईटी कानपुर की शोध छात्रा वर्तिका. (Photo Credit; ETV Bharat)

ट्रेंड काउंसलर की संख्या कम: प्रो. ब्रजभूषण ने बताया, देश में ऑटिज्म या स्पेशल बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेंड काउंसलर की संख्या बहुत कम है. ऐसे में नाओ रोबोट थेरेपी सेंटर्स या अस्पतालों में उपयोग किए जा सकते हैं. हालांकि, नाओ रोबोट की कीमत भारतीय रोबोट से बहुत अधिक होती है. इसलिए प्रशिक्षक चाहें तो इन रोबोट के वीडियो बनाकर बच्चों की मदद कर सकते हैं.

क्या है NAO रोबोट: नाओ एक मानवरूपी (humanoid) रोबोट है, जिसके हाथ-पैर और अभिव्यक्तिपूर्ण हरकतें इसे मानव शरीर की गति और बातचीत के काफी करीब बनाती है. यह बोल सकता है, चेहरों के हाव-भाव को पहचान सकता है और उसी अनुसार अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकता है. इससे यह बच्चों के लिए रोचक और सहज हो जाता है.

दुनिया भर में नाओ का उपयोग ऑटिज्म थेरेपी, बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को समर्थन देने के लिए किया जाता है. यह विशेष रूप से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए उपयोगी है. क्योंकि इसकी पूर्वानुमेय और इंटरैक्टिव शैली उन्हें जुड़ने, सीखने और सामाजिक कौशल का अभ्यास करने में आसानी प्रदान करती है.

ये भी पढ़ेंः अब 50 साल पुरानी गाड़ी 'कबाड़' नहीं, विंटेज; यूपी में हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, जानिए नियम और कायदे

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW ROBOT HELP AUTISTIC CHILDRENNAO ROBOT HELP AUTISTIC CHILDRENIIT KANPUR RESEARCHUP NEWSNAO ROBOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.