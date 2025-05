ETV Bharat / state

नक्सलवाद पर ननकी राम कंवर ने कांग्रेस को घेरा, मोदी सरकार के कामकाज से जताई खुशी, साय सरकार से हुए नाराज - NANKI RAM KANWAR

ननकी राम कंवर का बड़ा बयान ( ETV BHARAT )

Published : May 26, 2025 at 8:04 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 8:57 PM IST

बिलासपुर: अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. बिलासपुर पहुंचे ननकी राम कंवर ने मीडिया से बात की और राज्य की साय सरकार को घेरने का काम किया. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का कामकाज ठीक है. इस तरह उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की. साय सरकार से नाराजगी की व्यक्त: ननकी राम कंवर ने साय सरकार से नाराजगी जाहिर की है. बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी यानि की बीजेपी की सरकार को घेरते हुए कहा कि इस सरकार से हमारा एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं है. नक्सलवाद पर ननकी राम कंवर का बयान (ETV BHARAT)

May 26, 2025 at 8:57 PM IST