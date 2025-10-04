ETV Bharat / state

बीजेपी के वरिष्ठ नेता ननकी राम बोले- ऐसा रवैया रहा तो मैं भंग कराऊंगा सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का?

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 8:51 PM IST

रायपुर: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग के दौरान उन्होंने कहा कि, ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का प्रदेश में क्या काम करेगा. यही रवैया रहा तो सरकार मैं भंग कराऊंगा.

क्यों भड़के ननकी राम: दरअसल, शनिवार को ननकीराम कंवर कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत को हटाए जाने की मांग को लेकर रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन करने वाले थे. शुक्रवार की रात रायपुर पहुंचे थे. धरना प्रदर्शन से पहले ही सुबह पुलिस के द्वारा उन्हें नजरबंद कर लिया गया. आमानाका थाना के गहोई भवन में उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा गया.

कलेक्टर के ट्रांसफर की मांग: ननकीराम के साथ उनके समर्थक और कोरबा के ग्रामीण भी उनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं. मीडिया से बात करते हुए ननकी राम कंवर ने कहा कि बिना कंपनसेशन दिए कोरबा कलेक्टर ने हजारों घर तोड़ दिए. ऐसे कलेक्टर को छोड़ना चाहिए क्या? ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का प्रदेश में क्या काम करेगा? अब तक कोरबा के कलेक्टर अजीत वसंत का ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया.

मैं बता रहा हूं अगर यही रवैया रहा तो मैं इस सरकार को भंग करवाऊंगा. मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि जनता कह रही है कि अगली बार बीजेपी 10 सीट लेकर आएगी- ननकी राम कंवर, पूर्व गृह मंत्री, बीजेपी

'ननकी राम को रोकने वाला पैदा नहीं हुआ': BJP वरिष्ठ नेता होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर मैं इतना वरिष्ठ होता तो मेरा कहना मानते, हालांकि लोग मानते भी हैं. यह किसी न किसी अधिकारी की सोच है कि ननकी राम को रोक कर रखा जाए लेकिन ननकी नाम को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है. मैं धरना में बैठने के लिए आया था और अब यहीं धरना पर बैठा हूं समझो. धरना प्रदर्शन में बैठने का मेरा कारण सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था. कोरबा कलेक्टर गलत कर रहे हैं उनको हटाने की मांग के लिए हम धरने में बैठने वाले हैं.

कांग्रेस ने दिया समर्थन: ननकी राम कंवर के प्रदर्शन का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी समर्थन किया. कहा कि, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आज प्रदेश में फैले प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ सीएम हाउस में धरना देने वाले थे. पता चला उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. रास्ते में रोक लिया गया है. ननकी राम कंवर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और वह अपने क्षेत्र की जनता की हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. सरकार की विफलताओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं. बकायदा कलेक्टर को हटाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, लेकिन इतने बड़े भाजपा नेता का सुनवाई नहीं हो रही.

वरिष्ठ नेता की नहीं सुनी जा रही, समझ सकते हैं कि इस सरकार में आम जनता का क्या हालत हो रही होगी. उनको सुनने वाला कौन है.- दीपक बैज, PCC चीफ

ननकी राम का हो सम्मान: बैज ने आगे कहा कि, ननकी राम कंवर जिस तरह से अपने सरकार के खिलाफ जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को उन्हें सीएम हाउस बुलाकर बात करनी चाहिए. सम्मान करना चाहिए. उनकी मांग को पूरा करना चाहिए. बृजमोहन अग्रवाल जी के बाद विजय बघेल के बाद यह तीसरा भारतीय जनता पार्टी के मर्द नेता हैं. निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उनके धरना का समर्थन करती है.

