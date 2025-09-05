नानगुर अस्पताल बना शो पीस, घंटों बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम,डॉक्टर रहे नदारद

ETV Bharat / state

टूटा ग्रामीणों का सब्र : 6 घंटे से ज्यादा समय तक जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया. इसके बाद परिजन ग्रामीणों के साथ शव को डिमरापाल अस्पताल लेकर गए. जहां देर शाम पोस्टमार्टम की प्रकिया हुई. इसके बाद शव लेकर ग्रामीण गांव पहुंचे और अंतिम संस्कार किए. आपको बता दें कि प्राकृतिक घटना होने की वजह से पोस्टमार्टम जरुरी होता है. इसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करती है.

वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सुविधाएं : बस्तर जिले के नानगुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेंटर पर हैं या यूं कहें कि मर चुकी हैं.ताजा मामला एक बच्चे के पोस्टमार्टम से जुड़ा है.जिसकी अलनार गांव में दीवार के नीचे दबने के कारण मौत हुई थी. मौत के बाद पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए नानगुर मर्च्युरी भेजा गया. मर्च्युरी में परिजनों एवं ग्रामीणों ने डॉक्टरों के इंतजार में करीब 6 घंटे बिताए लेकिन डॉक्टर नहीं आए.इतने समय तक अस्पताल का स्टाफ परिजनों को गुमराह करता रहा.

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाले आदिवासी ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझते रहते हैं. ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब मरीज को कांवड़ या दूसरे साधनों के सहारे एंबुलेंस या अस्पताल तक लाया जाता है. कड़ी मेहनत और मुश्किलों का सामना करने के बाद मरीज को ग्रामीण अस्पताल तक ले तो आते हैं,लेकिन कई बार अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ नहीं रहता.जिससे मरीज की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं.जिसे लेकर अब ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है.ताजा मामला नानगुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है,जहां बच्चे का पीएम कराने कराने के लिए ग्रामीणों को कई घंटे इंतजार करना पड़ा.

ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप : ग्रामीणों ने नानगुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों की माने तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे आसपास के 39 पंचायत हैं.जहां रहने वाले ग्रामीणों के साथ सरकारी कर्मचारी भी इसी अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं.लेकिन विडंबना ये है कि अस्पताल खुद बीमार है.यहां डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों को इलाज नहीं मिलता.इसलिए ज्यादातर लोग बीमार होने पर डिमरापाल अस्पताल या महारानी अस्पताल का रुख करते हैं. ग्रामीणों ने ये भी कहा कि जब अस्पताल में इलाज नहीं होता और डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं तो इसे बंद कर देना चाहिए.

हम लोग यहां पर सुबह छह बजे आ गए.पुलिस की कार्रवाई के बाद बच्चे के शव को लाया गया.अभी छह घंटा से ऊपर हो गया है लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है.डॉक्टर के बिना कोई काम नहीं हो पाएगा.आसपास लाखों लोग रहते हैं,लेकिन इस अस्पताल में डॉक्टरों का कोई ठीकाना नहीं है.ऐसे में अस्पताल को बंद कर देना चाहिए.क्योंकि जब हमें दूसरे अस्पताल में ही इलाज कराना है तो यहां इस बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं.हमारी मांग है कि इस अस्पताल को बंद कर देना चाहिए.क्योंकि बिना डॉक्टर ना इलाज मिलता है और ना ही दवाईयां -रामचरण,ग्रामीण

बस्तर में मौत के बाद अनोखा विधान : आपको बता दें कि बस्तर जैसे इलाकों में मौत के बाद अंतिम संस्कार की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि मृत्यु वाले घर में तब तक कोई अन्न का सेवन नहीं करता है,जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है.यानी बच्चे की मौत के बाद जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ,तब तक घर के किसी भी सदस्य ने अन्न का एक भी निवाला गले से नहीं उतारा.यही नहीं परिवार के सदस्य पानी की बूंद तक नहीं पीते हैं. ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौत के बाद यदि समय पर पोस्टमार्टम ना हुआ तो परिवार के अन्य सदस्यों की स्थिति क्या होती होगी.वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है.लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट के बिना उनके भी हाथ बंधे हैं.

ये घटना देर शाम की है.जब बारिश के कारण दीवार एक ओर झुका और बाहर ना गिरकर अंदर की ओर गिर गया.जिसके नीचे दबकर मासूम बच्चे की मौत हो गई.इसके बाद हमने सुबह पंचनामा बनाने के बाद बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया.लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं.इसलिए देरी हो रही है.डॉक्टर के बिना आगे का काम नहीं हो सकता- अनिल कुमार,आरक्षक

मलेरिया से बच्चे की हो चुकी है मौत : आपको बता दें कि नानगुर वही इलाका है जहां बीते समय एक बच्चे की मलेरिया से मौत हुई थी. वहीं आदिवासी बाहुल्य पिछड़ा इलाका होने के कारण मरीज काफी संख्या में अस्पताल पहुंचते हैं. लेकिन डॉक्टर नहीं मिलते. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीते दिनों बस्तर का दौरा किया था.इस दौरान उन्होंने कहा था कि बस्तर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है.बस्तरवासियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हालत कुछ और ही है.

