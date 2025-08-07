Essay Contest 2025

"सर कहते हैं कि NCC ज्वाइन करोगे तो नाम काट दूंगा, परीक्षा में फेल करा दूंगा", नांगल चौधरी के स्कूल के बच्चों का प्रिंसिपल पर आरोप - NANGAL CHAUDHARY NCC CONTROVERSY

महेन्द्रगढ़ के नांगल चौधरी के सरकारी स्कूल के बच्चों ने स्कूल के प्रिसिपल पर एनसीसी ज्वाइन करने से रोकने का आरोप लगाया है.

Nangal Chaudhary NCC Controversy
नांगल चौधरी स्कूल NCC विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2025 at 1:39 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 3:05 PM IST

महेन्द्रगढ़:हरियाणा के नांगल चौधरी के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को NCC में शामिल होने से रोकने का आरोप लगा है. ये आरोप स्कूल के प्रिंसिपल पर लगा है. स्कूल के बच्चों का आरोप है कि प्रिंसिपल बच्चों को धमकी देकर, डरा-धमकाकर NCC से दूर कर रहे हैं. साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने NCC ज्वाइन की, तो उसका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा.

नांगल चौधरी स्कूल NCC विवाद: दरअसल, हरियाणा के नांगल चौधरी स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल बस्तीराम पर बच्चों को नेशनल कैडेट कोर (NCC) में शामिल होने से रोकने का आरोप लगा है. हरियाणा बटालियन नारनौल के कमांडिंग ऑफिसर की ओर से जारी एक पत्र में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ. पत्र के अनुसार, जब एनसीसी भर्ती के लिए निर्धारित तिथि पर एनरोलमेंट टीम स्कूल पहुंची, तो उन्हें केवल 18 छात्र ही भर्ती स्थल पर मिले, जबकि कुल 41 सीटें यहां उपलब्ध थीं.

Nangal Chaudhary NCC Controversy
बच्चों का प्रिंसिपल पर आरोप (ETV Bharat)

एनरोलमेंट टीम का आरोप: अधिकारियों के मुताबिक आठवीं और नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को भर्ती किया जा सकता है. लेकिन स्कूल प्रिंसिपल पर बच्चों का आरोप है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से आठवीं के छात्रों को NCC में शामिल करने से मना कर दिया है. वहीं एनरोलमेंट टीम का आरोप है कि स्थिति देख जब टीम ने आवश्यक दस्तावेजों पर प्रिंसिपल से हस्ताक्षर कराने चाहे, तो उन्होंने हस्ताक्षर तक करने से इनकार कर दिया. एनसीसी अधिकारियों ने इस व्यवहार को पूरी तरह से आपत्तिजनक और राष्ट्रहित के खिलाफ बताया है.

NCC इंचार्ज का प्रिंसिपल पर आरोप: इस पूरे मामले में NCC इंचार्ज ब्रजेश ने भी प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए कहा कि 50 से अधिक छात्र NCC के लिए तैयार हैं. मेरे पास बच्चों की सूची मौजूद है. बच्चे खुद भी NCC से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साफ तौर पर उन्हें मना कर रहे हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर NCC सेंटर को बंद करवाने की कोशिश हो रही है.

नांगल चौधरी के स्कूल के बच्चों का प्रिंसिपल पर आरोप (ETV Bharat)

बच्चों का आरोप: वही, स्कूल के कई बच्चों ने प्रिंसिपल आरोप लगाते हुए कहा कि सर कहते हैं अगर NCC की तो स्कूल से नाम काट देंगे. हम डरते हैं, लेकिन हम NCC करना चाहते हैं.. सेना में जाना है, देश सेवा करनी है. हालांकि हमारे प्रिंसिपल हमें इससे रोक रहे हैं. वो फेल कर देने की घमकी देते हैं.

प्रिंसिपल ने आरोप को बताया गलत: जब इस मामले में प्रिंसिपल बस्तीराम से बात की गई, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि जो नियम है, वही लागू किए जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे किसी के कहने पर आरोप लगा रहे हैं. उन पर लगे आरोप सरासर गलत है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा दोषी पर होगी कार्रवाई: इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने कहा कि NCC बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है. जो भी अधिकारी इसमें बाधा बनेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बच्चों को देशसेवा से कोई नहीं रोक सकता. इस मामले को लेकर एक जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बच्चों के समर्थन में सामाजिक संगठन: अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है. स्थानीय सामाजिक संगठन भी इस मुद्दे पर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. संगठनों का कहना है कि यह बच्चों के सपनों और देशसेवा के जज़्बे को कुचलने की कोशिश है और यह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ETV Bharat Logo

