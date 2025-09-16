ETV Bharat / state

पुष्कर के रंगजी मंदिरों में धूमधाम से मना नंदोत्सव, हांडी फोड़ लूटा दही, मलखंब ने मोहा मन

पुष्कर के श्रीरंगजी मंदिर में दही-हांडी कार्यक्रम ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 16, 2025 at 8:07 AM IST | Updated : September 16, 2025 at 8:43 AM IST 3 Min Read

अजमेर: पुष्कर में दक्षिण शैली से निर्मित दो प्रमुख मंदिर पुराने रंगजी और नए रंगजी का मंदिर है. दोनों मंदिरों की पूजा पद्धति और परंपरा तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर है. दोनों मंदिरों में सोमवार को नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया. भगवान की सवारी निकाली. दोनों मंदिरों में कृष्ण लीला और दही हांडी आयोजन हुआ. मलखंब पर ग्वालों ने चढ़कर इनाम जीता. एक सदी से अधिक समय से दोनों दक्षिण शैली के मंदिरों में नंद उत्सव मनाया जा रहा है. भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे. तीर्थ नगरी पुष्कर में एक सदी से पुराने रामानुज संप्रदाय के पुराना रंगजी मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव रविवार रात मनाया गया. सोमवार शाम नंदोत्सव में बाल गोपाल श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने श्रद्धालु पंहुचे. मंदिर में भगवान श्रीरघुनाथजी की सवारी निकाली गई. उसके बाद दही हांडी में बाल गोपाल बने बस्ती के युवाओं ने हांडी तोड़ने के लिए काफी मशक्कत की. जब हांडी टूटी तो दही, मक्खन, फल, मेवे लूटने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई. ग्वाल बने दो युवक चिकने मलखंब पर चढ़ने का प्रयास करते रहे. अन्य ग्वाल रोकते रहे. आखिर डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद एक ग्वाला मलखंब पर चढ़ने में कामयाब रहा. मलखंब पर लगी झंडी उतारी. झंडी के साथ ग्वाले को इनाम मिल गया. धूमधाम से मना नंदोत्सव... (ETV Bharat Ajmer)

Last Updated : September 16, 2025 at 8:43 AM IST