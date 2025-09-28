नंद नगरी फ्लाईओवर से लाखों यात्रियों को राहत, जानें किन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना जनता को सुगम, सुरक्षित और तेज यातायात का भरोसा दिलाती है.
नई दिल्ली: दिल्ली-गाजियाबाद मार्ग पर जाम से जूझ रहे लाखों यात्रियों के लिए राहत की खबर है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नंद नगरी स्थित गगन सिनेमा के पास बने फ्लाईओवर का लोकार्पण किया और इसे आम जनता को समर्पित किया. इस अवसर पर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी सहित पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
करीब 1.5 किलोमीटर लंबे और छह लेन वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण 1 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से किया गया है. यह फ्लाईओवर मंडोली जेल परिसर से गगन सिनेमा तक फैला है और इसके शुरू होने से गाजियाबाद, भोपुरा, नंद नगरी व वजीराबाद रोड से दिल्ली तक आने-जाने का सफर आसान हो जाएगा. खास बात यह है कि इस फ्लाईओवर को सिग्नल-फ्री मार्ग के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे गाजियाबाद से सिग्नेचर ब्रिज तक का सफर अब और सुगम होगा.
#WATCH | Delhi: On the inauguration of the Nand Nagri flyover, CM Rekha Gupta says, " the work, which was pending for years, was followed up by our government in a short time as soon as it came to power, and today it has been completed for the public at a cost of rs. 180 crore..." pic.twitter.com/7xgkhdrJb1— ANI (@ANI) September 28, 2025
फ्लाईओवर पर सुरक्षित यातायात संभव: पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक फ्लाईओवर पर आधुनिक हाई-मास्ट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बैरियर लगाए गए हैं. इससे रात में भी तेज और सुरक्षित यातायात संभव होगा. इसके साथ ही फ्लाईओवर से जुड़ी सर्विस लेन और अंडरपास का कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है. यात्रियों की सहूलियत के लिए छह यू-टर्न बनाए गए हैं ताकि आसपास की कॉलोनियों के लोग आसानी से सड़क पार कर सकें.
फ्लाईओवर से ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत: यह फ्लाईओवर नंद नगरी, गोकुलपुरी और भजनपुरा जैसे प्रमुख जंक्शनों पर लगने वाले रोजाना ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देगा. इससे रोजाना कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और भारी वाहनों को अब घंटों तक जाम में फंसना नहीं पड़ेगा. अधिकारियों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन लाखों लोग लाभान्वित होंगे.
लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना जनता को सुगम, सुरक्षित और तेज यातायात का भरोसा दिलाती है. सांसद मनोज तिवारी ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर तंज करते कहा उनकी काम की इच्छा नहीं थी, पेड़ो की रुकावट दिखा कर फ्लाईओवर नहीं बनने दिया. नई सरकार ने पेड़ो की रुकावट को दूर किया और जनता को समर्पित किया पेड़ो को अलग जगह पर विस्थापित किया गया.
#WATCH | Delhi: On the inauguration of the Nand Nagri flyover, Delhi Minister Parvesh Verma says, " ...whatever flyovers and roads need to be built across the yamuna paar to streamline the traffic flow, the delhi government will undertake all these works... there is no shortage of… pic.twitter.com/gGCfLhIGj1— ANI (@ANI) September 28, 2025
सेवा पखवाड़े के अवसर पर आज यमुना पार क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात मिली है। नंद नगरी से गगन सिनेमा तक 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 28, 2025
हर दिन लाखों वाहन इस फ्लाईओवर से बिना रुकावट गुजरेंगे और प्रत्येक वाहन चालक को औसतन 15 मिनट की बचत होगी। यह यमुना पार के लाखों परिवारों के… pic.twitter.com/ASObYX1DnP
वहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने आश्वासन दिया कि मंडोली चुंगी क्षेत्र में जलभराव की समस्या को ध्यान में रखते हुए नाले के पास फुटओवर ब्रिज का भी जल्द निर्माण किया जाएगा. फ्लाईओवर के शुरू होने से वजीराबाद रोड से गाजियाबाद बॉर्डर तक का सफर आसान हो जाएगा और राजधानी का यह हिस्सा अब जाम से काफी हद तक मुक्त हो सकेगा.
