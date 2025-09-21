लड़का-लड़की अलग-अलग गरबा खेलें, अवांछितों को रोकना चाहिए : राठौड़
जोधपुर में नमो युवा मैराथन में मदन राठौड़ ने गरबा को लेकर बड़ा बयान दिया है.
Published : September 21, 2025 at 12:44 PM IST
जोधपुर : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार से शुरू हो रहे नवरात्र में गरबा आयोजनों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि 'मेरा मत है कि नवरात्र के गरबा में बहनों और पुरुषों का अलग-अलग करना चाहिए. कई जगह पर ऐसा करते भी हैं.' उन्होंने कहा कि इसमें कई अवांछित लोग भी घुस जाते हैं, जो भावनात्मक रूप से नहीं अन्य कारणों से आते हैं. रविवार को जोधपुर में सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित नमो यूथ रन आयोजन में राठौड़ ने ये बातें कही.
नमो यूथ रन में दौड़े मंत्री-विधायक,कार्यकर्ता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 'सेवा पखवाड़ा 2025' के तहत रविवार को जोधपुर के गौशाला मैदान से नशा मुक्ति जागरूकता संदेश को थीम बनाकर नमो यूथ मैराथन का आयोजन किया गया. यह मैराथन सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में युवाओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
युवा दौड़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोराराम पटेल, विधायक देवेंद्र जोशी, भैराराम सियोल, अतुल भंसाली, बाबू सिंह राठौड़, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत दौड़ते नजर आए. बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया और जसवंत सिंह बिश्नोई सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे. भाजपा संगठन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, गौरव जैन सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
अलवर में भी आयोजन : अलवर शहर में भी नमो युवा मैराथन का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भागीदारी निभाई. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी नमो युवा मैराथन में शहर वासियों के साथ दौड़े. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नमो युवा मैराथन में शहर के लोग नशा मुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत के लिए दौड़े. उन्होंने कहा कि अलवर में खेल को कल्चर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर में आयोजित हुए सांसद खेल उत्सव को खेल मंत्री सहित अन्य स्तर पर सराहना मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से सांसद खेल उत्सव को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे अलवर के युवाओं की प्रतिभा को मंच मिल सके. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नमो युवा मैराथन में बड़ी संख्या में शहरवासियों की भागीदारी दर्शाती है कि भारत का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि जो हिट है वह फिट है के नारे को साकार करते हुए नमो मैराथन में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग व बच्चों सभी ने उत्साह से भागीदारी निभाई.
