नशा मुक्ति और फिट इंडिया का संदेश लेकर दौड़े युवा, जयपुर में सीएम ने दिखाई हरी झंडी

नशा मुक्ति और फिट इंडिया का संदेश लेकर दौड़े युवा, जयपुर में सीएम ने दिखाई हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर राजधानी जयपुर में नमो युवा रन का आयोजन.
Published : September 21, 2025 at 10:13 AM IST
जयपुर/झुंझुनू : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पूरे देशभर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 'सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसी क्रम में राजधानी जयपुर में रविवार को नमो युवा रन का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और फिट रहने का भी आह्वान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की ओर से देशभर में 75 शहरों में नमो युवा रन का आयोजन किया गया है. इनमें राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के पांच शहर भी शामिल हैं. जयपुर के अलावा जोधपुर, उदयपुर, कोटा, झुंझुनू और अलवर में भी नमो युवा रन का आयोजन हुआ. झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में बड़ी संख्या में युवाओं ने मैराथन में भाग लिया.
युवा एक कदम चलेगा, प्रदेश दस कदम बढ़ेगा : इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर के लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत के युवाओं की होगी. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह करके दिखा रहे हैं. आज मौका है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को अपने हुनर और कौशल से अग्रणी बनाने का. उन्होंने युवाओं को नशे और व्यसन से दूर रहने का संकल्प दिलाया. स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करने का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा कि युवा स्वस्थ रहेंगे तो देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा. हमने पहले साल में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, जिसे पूरा किया जा रहा है. राइजिंग राजस्थान से भी युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा. युवा एक कदम चलेगा तो राजस्थान दस कदम आगे बढ़ेगा.
राष्ट्रव्यापी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति से भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित 'नमो युवा रन – नशा मुक्त भारत के लिए' कार्यक्रम को संबोधित कर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) September 21, 2025
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व…
अमर जवान ज्योति पर हुआ समापन : भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजयुमो की ओर से देश के 75 स्थानों पर 'नमो युवा रन' का आयोजन हुआ है. जयपुर में हजारों युवाओं ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई. 'नशा मुक्त भारत' संकल्प के लिए एक साथ यह दौड़ शुरू हुई. जयपुर शहर युवा मोर्चा की ओर से आयोजित इस रन में हजारों युवा दौड़े. अमर जवान ज्योति जयपुर से इसका आगाज हुआ. विधानसभा, नगर निगम रोड, टोंक रोड, रामबाग सर्किल, अंबेडकर सर्किल से होते हुए रन वापस अमर जवान ज्योति पर पहुंची, जहां समापन हुआ. इस मौके पर जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, उप महापौर पुनीत कर्णावट, आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
उमंग और ऊर्जा के साथ दौड़ी नमो मैराथन : झुंझुनू में यह मैराथन स्वर्ण जयंती स्टेडियम से प्रारंभ होकर मंडावा मोड़, सामुदायिक भवन, नगर परिषद कार्यालय से होती हुई शहीद स्मारक पर समाप्त हुई. पूरे रास्ते में युवा जोश और उत्साह से दौड़ते नजर आए. युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जय सिंह माठ ने बताया कि नमो मैराथन का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ और जागरूक बनाना है. यदि युवा फिट रहेगा तो देश भी फिट और मजबूत बनेगा. मैराथन की शुरुआत पर जिला प्रमुख एवं भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षणी कुलहरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा 'फिटनेस' और 'सेवा' पर बल देते हैं. सेवा पखवाड़ा के तहत यह आयोजन युवाओं के लिए प्रेरणा है. आयोजन में स्कूली और कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के युवा भी शामिल हुए.