नशा मुक्ति और फिट इंडिया का संदेश लेकर दौड़े युवा, जयपुर में सीएम ने दिखाई हरी झंडी

जयपुर में नमो युवा रन का आयोजन. ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 21, 2025 at 10:13 AM IST 4 Min Read

जयपुर/झुंझुनू : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पूरे देशभर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 'सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसी क्रम में राजधानी जयपुर में रविवार को नमो युवा रन का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और फिट रहने का भी आह्वान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की ओर से देशभर में 75 शहरों में नमो युवा रन का आयोजन किया गया है. इनमें राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के पांच शहर भी शामिल हैं. जयपुर के अलावा जोधपुर, उदयपुर, कोटा, झुंझुनू और अलवर में भी नमो युवा रन का आयोजन हुआ. झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में बड़ी संख्या में युवाओं ने मैराथन में भाग लिया. युवा एक कदम चलेगा, प्रदेश दस कदम बढ़ेगा : इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर के लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत के युवाओं की होगी. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह करके दिखा रहे हैं. आज मौका है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को अपने हुनर और कौशल से अग्रणी बनाने का. उन्होंने युवाओं को नशे और व्यसन से दूर रहने का संकल्प दिलाया. स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करने का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा कि युवा स्वस्थ रहेंगे तो देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा. हमने पहले साल में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, जिसे पूरा किया जा रहा है. राइजिंग राजस्थान से भी युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा. युवा एक कदम चलेगा तो राजस्थान दस कदम आगे बढ़ेगा.