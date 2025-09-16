ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी में झारखंड भाजपा, रक्तदान शिविर और नमो युवा रन का होगा आयोजन

पीएम मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जाएगी. इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

BJP Program On PM Modi Birthday
भाजपा प्रदेश कार्यालय में नमो युवा रन का बैनर जारी करते नेता. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : September 16, 2025 at 9:22 PM IST

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी है. प्रदेश भाजपा कार्यालय से लेकर महानगर और अन्य जिला मुख्यालय में बुधवार 17 सितंबर को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे. पार्टी ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है. इसके तहत स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, चित्र प्रदर्शनी से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होगी.

वृहत पैमाने पर चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान

प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए पखवाड़ा कार्यक्रम के संयोजक और प्रदेश महामंत्री सांसद आदित्य साहू ने बताया कि 17 सितंबर को पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. प्रदेश, जिला मंडल स्तर के पदाधिकारी आम जन के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और श्रमदान के साथ सार्वजनिक स्थानों, शहीद स्मारकों, अस्पतालों, कार्यालयों की सफाई करेंगे.

जानकारी देते भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि रांची महानगर भाजपा द्वारा सुबह 7 बजे भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जहां प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क हरमू में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान करेंगे.

रक्तदान शिविर और चित्र प्रदर्शनी

10 बजे प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा. जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाता स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे. इसके बाद शाम 4 बजे रातू रोड स्थित आकाशवाणी केंद्र के पास प्रधानमंत्री पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह करेंगे. इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और वरुण साहू भी शामिल होंगे. इसके बाद शाम 5 बजे प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाएगा.

21 सितंबर को 75 शहरों में नमो युवा रन

सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को प्रदेश भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करने का काम करेंगे, वहीं सेवा पखवाड़ा के तहत 21 सितंबर को देश के 75 शहरों में होने वाले नमो युवा रन में चयनित झारखंड के तीन शहर रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मैराथन दौड़ का आयोजन होगा.

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने बताया कि राजधानी रांची में मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के समीप से मैराथन दौड़ शुरू होगी, जो पुराना जेल चौक होते हुए अलबर्ट एक्का चौक के रास्ते जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचकर समाप्त होगा. इसी तरह से जमशेदपुर में और धनबाद में नमो युवा रन का आयोजन किया जाएगा.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में नमो युवा रन का बैनर और टी शर्ट जारी करते हुए शशांक राज ने बताया कि देशभर के 75 शहरों में इसका आयोजन होना है. जिसमें झारखंड के तीन शहर चयनित किए गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाएंगे.नमो युवा रन को पीएम मोदी द्वारा भी ऑनलाइन संबोधित किए जाने की संभावना है.

