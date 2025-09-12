नशा मुक्त भारत : पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर राजस्थान में पांच जगह नमो युवा रन
भाजयुमो पीएम के जन्मदिन पर देशभर में 75 जगह नमो युवा रन करेगा. प्रदेश में पांच जगह होगी दौड़
Published : September 12, 2025 at 7:11 PM IST
जयपुर : भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देशभर में 75 जगह 'नशा मुक्त भारत' के तहत 'नमो युवा रन' करेगा. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर में एक ही दिन एक ही समय नमो युवा रन होगी. भाजपा प्रदेश कार्यालय में मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची के नेतृत्व में शुक्रवार को बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की गई.
21 सितंबर को दौड़ : भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर ने बताया कि 'नमो युवा रन' में 10 लाख युवाओं के भाग लेने का अनुमान है, जो देश के इतिहास की सर्वाधिक भागीदारी वाली दौड़ होगी.'नशा मुक्त भारत' संकल्प के लिए एक साथ दौड़ शुरू होगी.जयपुर शहर युवा मोर्चा ने 21 सितंबर को दौड़ रखी है. सेवा पखवाड़ा के तहत दौड़ में हजारों युवक शामिल होगें. जयपुर में नमो युवा रन अमर जवान ज्योति से शुरू होगी. विधानसभा, टोंक रोड, रामबाग सर्किल, अंबेडकर सर्किल से होते पुनः अमर जवान ज्योति आएगी. इसी दिन जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर में भी नमो युवा रन होगी.
पढ़ें:सेवा पखवाड़ा : 20 सितंबर को बांसवाड़ा में पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित, परमाणु ऊर्जा परियोजना करेंगे शिलान्यास
युवाओं व महिलाओं की भागीदारी: उधर, शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि नमो युवा रन पीएम मोदी के नशा मुक्त भारत के संकल्प को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. अभियान का उद्देश्य युवाओं में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ भारत का निर्माण करना है. जयपुर शहर में बड़ी संख्या में युवा एवं महिलाएं शामिल होंगे. इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे और नशा मुक्त भारत का सन्देश देंगे. मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक, भाजपा 15 दिनों तक 'सेवा पखवाड़ा' मनाती है.