लखनऊ की गोमती नदी के किनारे विकसित होगा 'नमो वन', क्या-क्या खूबियां होंगी?, जानिए

लखनऊ: गोमती नदी के पास नगर निगम जल्द ही नमो वन विकसित करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शहरों में विशेष रूप से 'नमो वन' के नाम से पार्कों के निर्माण की घोषणा की थी. इसी के तहत अब नगर निगम इस उपवन को विकसित करेगा.

महापौर ने जमीन का किया निरीक्षण: गुरुवार को महापौर सुषमा खर्कवाल ने इस उपवन के लिए चिन्हित की गई जमीन का निरीक्षण किया. इस दौरान अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव भी उपस्थित रहे. इस उपवन के डिजाइन में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि पक्षियों, कीट-पतंगों और इंसानों के लिए यह उपयोगी साबित हो सके.



पार्क में क्या-क्या खास होगाः महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि पार्क में घने वृक्षों के साथ तितलियों को आकर्षित करने वाले पौधे, बांस की संरचनाएं, वाटर बॉडी, ओपन जिम, कैफेटेरिया और बर्ड-फ्रेंडली गार्डन तैयार किए जाएंगे. पर्यटकों और बच्चों को यहां पेड़-पौधों और पर्यावरणीय चक्रों की जानकारी दी जाएगी. साथ ही शैक्षिक केंद्र भी बनाए जाएंगे.



बटरफ्लाई गार्डन भी बनेगाः पार्क में बनने वाला बटरफ्लाई गार्डन में साल भर फूल खिलते रहेंगे, ताकि परागण की प्रक्रिया लगातार चलती रहे. यह गार्डन बच्चों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा.



कहां और कितने में बन रहाः नमो पार्क घैला के पास करीब 13.41 एकड़ भूमि पर 15 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा. इसका मकसद शहर के लोगों को एक स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना है.





प्राकृतिक कैफेटेरिया जीतेगा दिलः नमो वन का सबसे बड़ा आकर्षण यहां बनने वाला प्राकृतिक कैफेटेरिया होगा. इसे किसी पक्के निर्माण से नहीं बल्कि हरे-भरे घास के मैदान को डिजाइन करके तैयार किया जाएगा. बैठने के लिए घास की बनावट और सजावट की जाएगी, जिससे यहां आने वाले लोगों को अच्छा अनुभव मिले. इस कैफेटेरिया में स्थानीय और ऑर्गेनिक उत्पादों से बनी वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाएगी.