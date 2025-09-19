ETV Bharat / state

लखनऊ की गोमती नदी के किनारे विकसित होगा 'नमो वन', क्या-क्या खूबियां होंगी?, जानिए

लखनऊ नगर निगम तैयार करेगा, बच्चों को पर्यावरण से जुड़ी खास जानकारी भी मिलेगी.

गोमती नदी किनारे विकसित होगा 'नमो वन'
गोमती नदी किनारे विकसित होगा 'नमो वन' (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: गोमती नदी के पास नगर निगम जल्द ही नमो वन विकसित करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शहरों में विशेष रूप से 'नमो वन' के नाम से पार्कों के निर्माण की घोषणा की थी. इसी के तहत अब नगर निगम इस उपवन को विकसित करेगा.

महापौर ने जमीन का किया निरीक्षण: गुरुवार को महापौर सुषमा खर्कवाल ने इस उपवन के लिए चिन्हित की गई जमीन का निरीक्षण किया. इस दौरान अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव भी उपस्थित रहे. इस उपवन के डिजाइन में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि पक्षियों, कीट-पतंगों और इंसानों के लिए यह उपयोगी साबित हो सके.

पार्क में क्या-क्या खास होगाः महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि पार्क में घने वृक्षों के साथ तितलियों को आकर्षित करने वाले पौधे, बांस की संरचनाएं, वाटर बॉडी, ओपन जिम, कैफेटेरिया और बर्ड-फ्रेंडली गार्डन तैयार किए जाएंगे. पर्यटकों और बच्चों को यहां पेड़-पौधों और पर्यावरणीय चक्रों की जानकारी दी जाएगी. साथ ही शैक्षिक केंद्र भी बनाए जाएंगे.


बटरफ्लाई गार्डन भी बनेगाः पार्क में बनने वाला बटरफ्लाई गार्डन में साल भर फूल खिलते रहेंगे, ताकि परागण की प्रक्रिया लगातार चलती रहे. यह गार्डन बच्चों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा.


कहां और कितने में बन रहाः नमो पार्क घैला के पास करीब 13.41 एकड़ भूमि पर 15 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा. इसका मकसद शहर के लोगों को एक स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना है.


प्राकृतिक कैफेटेरिया जीतेगा दिलः नमो वन का सबसे बड़ा आकर्षण यहां बनने वाला प्राकृतिक कैफेटेरिया होगा. इसे किसी पक्के निर्माण से नहीं बल्कि हरे-भरे घास के मैदान को डिजाइन करके तैयार किया जाएगा. बैठने के लिए घास की बनावट और सजावट की जाएगी, जिससे यहां आने वाले लोगों को अच्छा अनुभव मिले. इस कैफेटेरिया में स्थानीय और ऑर्गेनिक उत्पादों से बनी वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाएगी.


1,31,250 पौधे लगाए जाएंगेः महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि इस पार्क में आधुनिक मियावाकी पद्धति से पौधे लगाए जाएंगे. यह पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस पद्धति के अंतर्गत यहां लगभग 1,31,250 पौधे लगाए जाएंगे.

जॉगिंग ट्रैक भी होगाः उन्होंने बताया कि यहां पौधों में अधिकतर लंबे समय वाले और पर्यावरण के अनुकूल प्रजातियां होंगी. यह न केवल पार्क की सुंदरता को बढ़ाएंगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और हरियाली का उपहार भी देंगी. पार्क में एक सुसज्जित जॉगिंग ट्रैक होगा.

यह भी पढ़ें: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कानपुर में किया नमो वन का उद्घाटन, पानी को लेकर जताई ये चिंता

यह भी पढ़ें: काशी के नमो घाट के बाद अब कानपुर में नमो वन, खूबियां जानकर हैरान रह जाएंगे आप

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW NEWSNAMO VAN IN UPGOMTI RIVERNAMO VAN IN GOMTI RIVERNAMO VAN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.