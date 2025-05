ETV Bharat / state

कल से फिर रफ्तार पकड़ेगी नमो भारत! न्यू अशोक नगर स्टेशन की छत की मरम्मत का काम पूरा - NAMO BHARAT TRAIN SERVICES UPDATE

न्यू अशोक नगर स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन सेवाएं मंगलवार से होगी बहाल ( ETV BHARAT )

Published : May 19, 2025 at 1:29 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 2:11 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर बड़ी चुनौती सामने आई है.न्यू अशोक नगर स्टेशन से नमो भारत की सेवाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत के क्षेत्र का उद्घाटन किया था. प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए 6 महीने भी पूर्ण नहीं हुए हैं. न्यू अशोक नगर स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह था प्रभावित : शनिवार को आए तेज आंधी-तूफान ने न्यू अशोक नगर स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह खराब कर दिया. स्टेशन की छत के टीन शेड तेज हवाओं में उखड़कर सड़क पर जा गिरे. इससे न सिर्फ रेल संचालन बाधित चल रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. न्यू अशोक नगर स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह था प्रभावित (ETV BHARAT)

