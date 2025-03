ETV Bharat / state

WASTE से BEST बनाने की कला में माहिर हैं गाजियाबाद की नमिता, इनके प्रोडक्ट पार्कों की बढ़ा रहे सुंदरता - BEST FROM WASTE IN GHAZIABAD

Waste से Best की मुहिम को पंख लगा रहीं नमिता शर्मा ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : Mar 7, 2025, 7:11 PM IST | Updated : Mar 7, 2025, 7:19 PM IST

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट और कबाड़ के सामान से गाजियाबाद को सुंदर बनाने का काम कर रही हैं. गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की रहने वाली नमिता शर्मा करीब एक दशक से अधिक से समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं. नमिता शर्मा द्वारा Saksham (A Helping Hand Foundation) संस्था का संचालन किया जाता है. नमिता न सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट और कबाड़ के समान से गाजियाबाद को सुंदर बना रही हैं बल्कि सुंदर बनाने की इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं. वेस्ट से बेस्ट बनाने की कला ने नमिता शर्मा को किया पॉपुलर: समाज सेविका नमिता शर्मा द्वारा कंपनी बाग, राजनगर और मेरठ तिराहे पर स्थित नगर निगम के पार्कों को वेस्ट से बेस्ट बनाया गया है. पार्कों को सुंदर बनाने में वेस्ट मटेरियल जैसे की प्लास्टिक की बोतलें, खराब हो चुके टायर, पानी की टंकियां, मोटरसाइकिल का फ्यूल टैंक, गैस स्टोव के बर्नर, खराब हो चुके कपड़े आदि का इस्तेमाल कर म्यूजिकल पार्क बनाए गए हैं, जिसमें वेस्ट मैटेरियल से विभिन्न प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है. नमिता शर्मा द्वारा वेस्ट से बेस्ट बनाए गए पार्कों की लोग खूब सराहना कर रहे हैं. नमिता शर्मा द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट की केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में सराहना हो रही है. नमिता शर्मा के पास देश के विभिन्न हिस्सों से म्यूजिकल पार्क तैयार करने के लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं. कबाड़ से बने सामान से कुछ यूं बढ़ रही पार्कों की सुंदरता (ETV BHARAT)

