Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर वोटर लिस्ट विवाद, वैध मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटने से हंगामा - MUZAFFARPUR MUSLIM VOTERS

मुजफ्फरपुर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट विवाद बढ़ गया है. वैध मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटने से लोगों में नाराजगी है. जानें बुजुर्ग मतदाता की आपबीती.

Muzaffarpur Muslim voters
मुजफ्फरपुर में मुस्लिम मतदाता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2025 at 4:32 PM IST

5 Min Read

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जकारिया कॉलोनी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कई वैध मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए जाने की शिकायत सामने आई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और उन्होंने समय पर बीएलओ को फॉर्म जमा किया था, बावजूद इसके उनके नाम लिस्ट से गायब हैं.

दस्तावेज पूरे, फिर भी परेशानी: जकारिया कॉलोनी की रहने वाली साजदा परवीन ने बताया कि वह सालों से मतदान करती आ रही हैं. उनके पास पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे सभी जरूरी दस्तावेज हैं. 2003 की मतदाता सूची में भी उनका नाम दर्ज है.

Muzaffarpur Muslim voters
मतदाता साजदा परवीन (ETV Bharat)

“हमने बीएलओ को फॉर्म जमा किया था, जिसकी रसीद भी हमारे पास है. फिर भी मेरा नाम काट दिया गया. अब दोबारा फॉर्म-6 भरना पड़ेगा. मेरी उम्र हो चुकी है, बेटे विदेश में हैं, फिर भी मैं नाम जुड़वाकर वोट जरूर डालूंगी.”-साजदा परवीन, मतदाता

बेटी नगमा ने जताई नाराजगी: साजदा की बेटी नगमा ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी मां का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया है, वह ससुराल से मायके आ गईं. नगमा ने कहा, उनकी मां के पास सारे वैध दस्तावेज हैं, फिर भी उनका नाम हटा दिया गया. यह बात बहुत परेशान करने वाली है. इस तरह की लापरवाही से उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है.

मुजफ्फरपुर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट विवाद (ETV Bharat)

"जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि मेरी मां का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब है, मैं ससुराल से मायके चली आई. हमारी अम्मी के पास सारे दस्तावेज हैं, फिर भी नाम हटा दिया गया. इससे काफी मानसिक तनाव हो रहा है."-साजदा की बेटी नगमा

Muzaffarpur Muslim voters
वैध मुस्लिम मतदाताओं में आक्रोश (ETV Bharat)

बुजुर्ग मतदाता ने दोबारा फॉर्म भरने से किया इनकार: 74 वर्षीय फरहत जहां ने भी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि समय पर बीएलओ को फॉर्म जमा करने के बावजूद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया. गुस्से में उन्होंने दोबारा फॉर्म भरने से इनकार कर दिया है और कहा है कि “अब तो मरना ही है, नाम काट दिया तो फिर फॉर्म नहीं भरेंगी.”

“समय रहते फॉर्म BLO को जमा किया, बावजूद इसके नाम लिस्ट से हटा दिया गया. अब तो मरना ही है, नाम काट दिया तो दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे.” -फरहत जहां, मतदाता

सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाए सवाल: स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सरफुद्दीन मोहम्मद कासमी ने बताया कि बूथ संख्या 252 के तहत जकारिया कॉलोनी में कई लोगों ने वैध दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा किया था, लेकिन उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हैं. उन्होंने कहा, फॉर्म-6 भरना तो पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से मतदाता सूची का संशोधन किया गया, वह संतोषजनक नहीं है. रिवीजन के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था, न कि जल्दबाजी में काम करना चाहिए.

"बूथ संख्या 252 के तहत आने वाले जकारिया कॉलोनी क्षेत्र में कई लोगों ने वैध दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा किया था, फिर भी नाम गायब है. फॉर्म 6 भरना तो पड़ेगा. रिवीजन समय देकर करना चाहिए, न कि जल्दबाजी में करना चाहिए."- सरफुद्दीन मोहम्मद कासमी, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता

जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन: मामले पर जिला निर्वाची पदाधिकारी व जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वे दावा-आपत्ति प्रक्रिया के तहत सुधार करवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि हर प्रखंड और नगर क्षेत्र में विशेष कार्यालय बनाए गए हैं, जो सप्ताह के सातों दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. उन्होंने आश्वासन दिया कि हर वैध मतदाता का नाम सूची में जोड़ा जाएगा.

"जिन लोगों का नाम छूट गया है, वे दावा-आपत्ति प्रक्रिया के तहत सुधार करवा सकते हैं. हर प्रखंड और नगर क्षेत्र में विशेष कार्यालय बनाए गए हैं, जो सातों दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. हर वैध मतदाता का नाम जुड़वाया जाएगा."-सुब्रत सेन, जिला निर्वाची पदाधिकारी व जिलाधिकारी

ऐसे करें मतदाता सूची के लिए आपत्ति दर्ज: निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में संशोधन के लिए प्रक्रिया शुरू की है. इसके तहत, जिन मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं है या जिन्हें कोई आपत्ति है, वे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) और राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और मतदाताओं से दावे व आपत्तियां स्वीकार करेंगे. इस अवधि में पात्र मतदाता अपना नाम जोड़ने, अयोग्य नाम हटाने या सूची में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन देखने की सुविधा : निर्वाचन आयुक्त के द्वारा मतदाताओं को ऑनलाइन अपने नाम को देखने के लिए निर्वाचन आयोग के साइट पर एक लिंक दिया गया है. इस लिंक पर अपना डिटेल डालकर यह देख सकते हैं कि मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं. निर्वाचन विभाग के इस लिंक पर अपनी जानकारी ले सकते हैं. https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04

ये भी पढें-

सीमांचल में काटे गए 7.6 लाख वोटरों के नाम, किस जिले में कितने कम हुए मतदाता, यहां देखें

तेजस्वी यादव ने कहा, 'मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं', चुनाव आयोग ने बताया गलत

Explainer: बिहार में SIR का पहला चरण पूरा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, अब आगे क्या होगा?

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जकारिया कॉलोनी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कई वैध मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए जाने की शिकायत सामने आई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और उन्होंने समय पर बीएलओ को फॉर्म जमा किया था, बावजूद इसके उनके नाम लिस्ट से गायब हैं.

दस्तावेज पूरे, फिर भी परेशानी: जकारिया कॉलोनी की रहने वाली साजदा परवीन ने बताया कि वह सालों से मतदान करती आ रही हैं. उनके पास पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे सभी जरूरी दस्तावेज हैं. 2003 की मतदाता सूची में भी उनका नाम दर्ज है.

Muzaffarpur Muslim voters
मतदाता साजदा परवीन (ETV Bharat)

“हमने बीएलओ को फॉर्म जमा किया था, जिसकी रसीद भी हमारे पास है. फिर भी मेरा नाम काट दिया गया. अब दोबारा फॉर्म-6 भरना पड़ेगा. मेरी उम्र हो चुकी है, बेटे विदेश में हैं, फिर भी मैं नाम जुड़वाकर वोट जरूर डालूंगी.”-साजदा परवीन, मतदाता

बेटी नगमा ने जताई नाराजगी: साजदा की बेटी नगमा ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी मां का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया है, वह ससुराल से मायके आ गईं. नगमा ने कहा, उनकी मां के पास सारे वैध दस्तावेज हैं, फिर भी उनका नाम हटा दिया गया. यह बात बहुत परेशान करने वाली है. इस तरह की लापरवाही से उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है.

मुजफ्फरपुर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट विवाद (ETV Bharat)

"जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि मेरी मां का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब है, मैं ससुराल से मायके चली आई. हमारी अम्मी के पास सारे दस्तावेज हैं, फिर भी नाम हटा दिया गया. इससे काफी मानसिक तनाव हो रहा है."-साजदा की बेटी नगमा

Muzaffarpur Muslim voters
वैध मुस्लिम मतदाताओं में आक्रोश (ETV Bharat)

बुजुर्ग मतदाता ने दोबारा फॉर्म भरने से किया इनकार: 74 वर्षीय फरहत जहां ने भी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि समय पर बीएलओ को फॉर्म जमा करने के बावजूद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया. गुस्से में उन्होंने दोबारा फॉर्म भरने से इनकार कर दिया है और कहा है कि “अब तो मरना ही है, नाम काट दिया तो फिर फॉर्म नहीं भरेंगी.”

“समय रहते फॉर्म BLO को जमा किया, बावजूद इसके नाम लिस्ट से हटा दिया गया. अब तो मरना ही है, नाम काट दिया तो दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे.” -फरहत जहां, मतदाता

सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाए सवाल: स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सरफुद्दीन मोहम्मद कासमी ने बताया कि बूथ संख्या 252 के तहत जकारिया कॉलोनी में कई लोगों ने वैध दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा किया था, लेकिन उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हैं. उन्होंने कहा, फॉर्म-6 भरना तो पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से मतदाता सूची का संशोधन किया गया, वह संतोषजनक नहीं है. रिवीजन के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था, न कि जल्दबाजी में काम करना चाहिए.

"बूथ संख्या 252 के तहत आने वाले जकारिया कॉलोनी क्षेत्र में कई लोगों ने वैध दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा किया था, फिर भी नाम गायब है. फॉर्म 6 भरना तो पड़ेगा. रिवीजन समय देकर करना चाहिए, न कि जल्दबाजी में करना चाहिए."- सरफुद्दीन मोहम्मद कासमी, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता

जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन: मामले पर जिला निर्वाची पदाधिकारी व जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वे दावा-आपत्ति प्रक्रिया के तहत सुधार करवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि हर प्रखंड और नगर क्षेत्र में विशेष कार्यालय बनाए गए हैं, जो सप्ताह के सातों दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. उन्होंने आश्वासन दिया कि हर वैध मतदाता का नाम सूची में जोड़ा जाएगा.

"जिन लोगों का नाम छूट गया है, वे दावा-आपत्ति प्रक्रिया के तहत सुधार करवा सकते हैं. हर प्रखंड और नगर क्षेत्र में विशेष कार्यालय बनाए गए हैं, जो सातों दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. हर वैध मतदाता का नाम जुड़वाया जाएगा."-सुब्रत सेन, जिला निर्वाची पदाधिकारी व जिलाधिकारी

ऐसे करें मतदाता सूची के लिए आपत्ति दर्ज: निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में संशोधन के लिए प्रक्रिया शुरू की है. इसके तहत, जिन मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं है या जिन्हें कोई आपत्ति है, वे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) और राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और मतदाताओं से दावे व आपत्तियां स्वीकार करेंगे. इस अवधि में पात्र मतदाता अपना नाम जोड़ने, अयोग्य नाम हटाने या सूची में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन देखने की सुविधा : निर्वाचन आयुक्त के द्वारा मतदाताओं को ऑनलाइन अपने नाम को देखने के लिए निर्वाचन आयोग के साइट पर एक लिंक दिया गया है. इस लिंक पर अपना डिटेल डालकर यह देख सकते हैं कि मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं. निर्वाचन विभाग के इस लिंक पर अपनी जानकारी ले सकते हैं. https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04

ये भी पढें-

सीमांचल में काटे गए 7.6 लाख वोटरों के नाम, किस जिले में कितने कम हुए मतदाता, यहां देखें

तेजस्वी यादव ने कहा, 'मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं', चुनाव आयोग ने बताया गलत

Explainer: बिहार में SIR का पहला चरण पूरा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, अब आगे क्या होगा?

For All Latest Updates

TAGGED:

SIR DRAFT IN MUZAFFARPURMUSLIM VOTERS DELETED FROM SIRमुजफ्फरपुर वोटर लिस्ट विवादमुजफ्फरपुर में मुस्लिम मतदाताBIHAR ELECTION 2025MUZAFFARPUR MUSLIM VOTERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

गंगोत्री यात्रा का प्रमुख पड़ाव है धराली, बादल फटने से हुआ तबाह, देखिए तस्वीरें

उत्तरकाशी धराली आपदा: MI-17 और चिनूक से होगा रेस्क्यू, सेंसर से खोजे जाएंगे मलबे में दबे लोग

मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना से किया इनकार, आपदा के पीछे बताई ये दो वजह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.