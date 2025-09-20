ETV Bharat / state

यूपी के प्रोफेसर-डॉक्टर वर्ल्ड के टॉप रैंक में; SGPGI के 15 और IIT BHU के 46 प्रोफेसर का दबदबा; स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की लिस्‍ट

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की लिस्ट में SGPGI के 15, IIT BHU के 46 और BBAU के 12 प्रोफेसरों के नाम शामिल हैं.

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में SGPGI और IIT BHU के प्रोफेसर का नाम शामिल.
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में SGPGI और IIT BHU के प्रोफेसर का नाम शामिल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 11:22 PM IST

लखनऊ : स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की दुनिया के टॉप-2% साइंटिस्ट की लिस्ट में लखनऊ और वाराणसी के कई नामी साइंटिस्ट, प्रोफेसर और डॉक्टरों के नाम हैं. SGPGI के 15, IIT BHU के 46 और BBAU के 12 प्रोफेसरों के नाम शामिल हैं. कैलिफोर्निया अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से शनिवार को सूची जारी की गई.

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हर साल विश्व के 2% टॉप वैज्ञानिकों की सूची जारी करती है, इसमें हर क्षेत्र के शोधकर्ताओं को शामिल किया जाता है. यह सूची करियर डेटा के साथ-साथ वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों के आकलन पर आधारित है.

SGPGI के इन डॉक्टरों को मिला सम्मान : SGPGI के डायरेक्टर और हेपटोलॉजी विभाग के प्रो. आरके धीमन, मेडिकल जेनेटिक्स के सेवानिवृत्त प्रो. बलराज मित्तल, यूरोलॉजी के सेवानिवृत्त प्रो. रमा देवी मित्तल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. राकेश अग्रवाल, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रो. अमिता अग्रवाल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. उदय चंद्र घोषाल, न्यूरोलॉजी की विभागाध्यक्ष प्रो. जयंती कालिता, एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी के विभागाध्यक्ष प्रो. गौरव अग्रवाल, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रो. उज्जल पोद्दार, प्रो. अंशु श्रीवास्तव, नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रो. नारायण प्रसाद, क्रिटिकल केयर मेडिसिन के प्रो. मोहन गुर्जर, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के एडिशनल प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्रा, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के एडीशनल प्रो. डॉ. दुर्गा प्रसन्ना मिश्रा और एंडोक्रिनोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. डॉ. रोहित सिन्हा शामिल हैं.

पीजीआई निदेशक बोले- संस्थान के लिए गर्व का अवसर : निदेशक प्रो. आरके धीमन ने कहा कि SGPGI उत्कृष्ट चिकित्सा प्रदान करने के लिए देश, प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पुरे विश्व में फेमस है. आज संस्थान के प्रोफेसर्स ने शोध में भी लगातार नया आयाम और पहचान बनाई है. संस्थान के चिकित्सकों द्वारा जिस तरह से काफी संख्या में गुणवत्तापूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए जा रहे है, एक डायरेक्टर के रूप में मेरे लिए काफी संतोष की बात है.

IIT BHU के 46 फैकल्टी सूची में : IIT BHU के 46 फैकल्टी वर्ल्ड टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हैं. IIT BHU के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे 46 फैकल्टी को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में स्थान मिला है. यह उपलब्धि संस्थान के बेहतर काम को बताती है. ये उपलब्धि न केवल संस्थान की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, बल्कि हमारे छात्रों और शोधकर्ताओं को भी ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने और विज्ञान व समाज में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है.

IIT BHU और NCKU ताइवान के बीच हुआ MoU.
IIT BHU और NCKU ताइवान के बीच हुआ MoU. (Photo Credit; IIT BHU)

IIT BHU और नेशनल चेंग कुंग यूनिवर्सिटी, ताइवान के बीच एमओयू : IIT BHU और नेशनल चेंग कुंग यूनिवर्सिटी (NCKU), ताइवान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस एमओयू का उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक, शोध, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग और आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है. MOU में विशेष बल इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एवं टेस्टिंग तथा स्मार्ट और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा.

बीबीएयू के 12 टीचरों का लिस्ट में नाम : बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के 12 शिक्षकों ने विश्व के टॉप 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों में अपनी जगह बनायी है. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने सभी शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं एवं उनकी इस सफलता को विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय बताया.

सूची में बीबीएयू के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रो. नवीन कुमार अरोरा को 17,575वीं रैंक, एन्वॉयरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रो. राम नरेश भार्गव को 20,546वीं रैंक, भौतिक विज्ञान विभाग के डॉ. रमेश चन्द्रा को 21,359वीं‌ रैंक, एन्वॉयरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. जयशंकर सिंह को 39,307वीं रैंक, डॉ. विमल चंद्र पांडेय को 39,674वीं रैंक, कम्प्यूटर साइंस विभाग के डॉ. आदित्य खम्पारिया को 50,716वीं रैंक, भौतिक विज्ञान विभाग के डॉ. राजेश कुमार सिंह को 51,934वीं रैंक, भौतिक विज्ञान विभाग के प्रो. बाल चंद्र यादव को 1,14,107वीं रैंक मिली है.

गणित विभाग के प्रो. बीएस भदौरिया को 1,22,154वीं रैंक, एन्वॉयरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रो. राम चंद्रा को 1,56,443वीं रैंक, सैयद अनस अंसर को 1,97,440, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के डॉ. अभिषेक वर्मा को 2,10,071वीं रैंक, दीपिका पी. सिंह को 3,32,687वीं रैंक, भौतिक विज्ञान विभाग के प्रो. देवेश कुमार को 4,87,677वीं रैंक और गणित विभाग के डॉ. मुकेश कुमार अवस्थी को 5,54,591वीं रैंक हासिल हुई.

एकेटीयू के दो टीचर भी शामिल : वहीं एकेटीयू के दो शिक्षकों ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है. विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के डॉ. अनुज कुमार शर्मा और विश्वविद्यालय के घटक संस्थान इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रो. अरुण तिवारी इस सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं.

यह भी पढ़ें : अब रोबोट करेंगे स्पाइन की सर्जरी, मरीज पूरी तरह रहेंगे सुरक्षित, 99.9 प्रतिशत सफलता का दावा

