12 साल में तीन बार बदल गया एक योजना का नाम, झारखंड में किशोरियों के नाम पर होती रही है राजनीति - SCHEMES IN NAME OF WOMEN

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Feb 14, 2025, 6:22 PM IST

रांची: झारखंड में पिछले 12 सालों में एक ही योजना का नाम तीन बार बदल दिया गया. आम तौर पर झारखंड में आधी आबादी का जिक्र होते ही सिर्फ एक योजना का नाम सबकी जुबान पर आ जाता है, वह है ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना‘. कहा जाता है कि नवंबर, 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर इस योजना का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है. क्योंकि इसके लाभुकों को हर माह 2500 रुपए मिलते हैं. दिसंबर 2024 तक लाभुकों की संख्या 56 लाख से ज्यादा थी. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ 18 साल से 50 साल तक की युवती और महिलाओं को मिलता है. मतलब पहला क्राइटेरिया है ‘वोटर होना’. सीधे तौर पर कहें तो यह योजना महिला वोटर को प्रभावित करती है. लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि झारखंड में किशोरियों के नाम पर भी राजनीति हो रही है. एक परंपरा सी बन गई है. सरकारें अपनी सुविधा के हिसाब से योजना का नाम और फॉर्मेट बदलकर पेश करती आई हैं. अर्जुन मुंडा सरकार लाई थी मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना झारखंड में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की बच्चियों की चिंता सबसे पहले तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार ने की थी. उन्होंने 11 सितंबर 2010 से शुरू हुए अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान नवंबर 2011 में मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना को लॉन्च किया था. इसके तहत बच्ची के नाम से पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना और जन्म से पांच वर्ष तक हर साल 6000 रुपए देने का प्रावधान था. बच्ची के छठी कक्षा में प्रवेश पर 2000 रुपए और नौवीं में प्रवेश पर एकमुश्त 4000 रुपए का भुगतान देना था. 11वीं में पहुंचने पर 7500 रुपए दिया जा रहा था. यही नहीं 12वीं तक की पढ़ाई के दौरान 200 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान था. बच्ची के 12वीं की परीक्षा में शामिल होने और 21 साल की आयु पूरी करने पर एकमुश्त 1 लाख 08 हजार 600 रुपए देने का प्रावधान था. तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार में झामुमो भी शामिल था. तब हेमंत सोरेन उस सरकार में उप-मुख्यमंत्री थे.



