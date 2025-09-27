ETV Bharat / state

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी और जीएलए कॉलेज में विवाद! जानें, किस चीज पर हैं दोनों आमने-सामने

पलामूः नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी और जीएलए कॉलेज के बोर्ड को लेकर पलामू में छात्र आंदोलन पर है. पहले नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में जीएलए कॉलेज को बोर्ड को हटाकर अपना बोर्ड लगा दिया. छात्रों के आंदोलन के बाद जीएलए कॉलेज के बोर्ड को भी लगा दिया गया है.

दरअसल, पलामू का नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन जीएलए कॉलेज के जमीन पर बना हुआ है. पलामू का जीएलए कॉलेज की स्थापना 1954 में हुई थी और 2009 से पहले यह रांची यूनिवर्सिटी का अंग था. 2009 में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी बना. जिसके बाद जीएलए कॉलेज नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का हिसाब बन गया.

एक दशक से अधिक तक नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन जिला परिषद के किराया का भवन में चल रहा था. इसी बीच यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन का निर्माण जीएलए कॉलेज के कैंपस में ही किया गया. प्रशासनिक भवन में जाने के लिए जीएलए कॉलेज के रास्ते से होकर जाना पड़ता है.

कुछ दिनों नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस गेट पर जीएलए कॉलेज का नाम हटाकर अपना नाम लगा दिया. बोर्ड बदलने के बाद सभी छात्र संगठन एकजुट हो गए. छात्रों ने राज्यपाल को पत्र लिखा. गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा हुए और बोर्ड बदलने का विरोध किया.