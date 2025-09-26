ETV Bharat / state

देखो हमरी काशी; एक तरफ नमाज के सजदे में सिर झुके, दूसरी ओर गूंजती रहीं मानस की चौपाइयां

देखो हमरी काशी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

September 26, 2025

वाराणसी: प्राचीन नगरी काशी की परंपराएं भी बेहद खास हैं, जिनको आज भी निभाया जा रहा है. ऐसी ही परंपरा है, जो 500 वर्ष से ज्यादा पुरानी है. काशी की यह अद्भुत रामलीला देखकर कोई भी कह उठेगा, कि यह तो सिर्फ बाबा विश्वनाथ की नगरी में ही संभव है. काशी के लाट भैरव की रामलीला में ऐसी ही परंपरा निभाई जाती है. लाट भैरव मंदिर के चबूतरे पर जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते हैं, वहीं, दूसरी तरफ रामचरित मानस की चौपाइयां गूंजती हैं. यह तस्वीर तब और गहरी छाप छोड़ जाती है, जब हिंदू-मुस्लिम दोनों एकजुट होकर इस परंपरा को कायम रखते हैं. रामलीला समिति के मुख्य व्यास दयाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि श्रीलाट भैरव रामलीला समिति के जयंत नेत्र भंग की लीला हर बार अद्भुत होती है. इस दिन एक तरफ जहां मानस की चौपाइयां गूंजती हैं और लीला का संवाद आगे बढ़ता है. वहीं, दूसरी तरफ अजान के साथ मुस्लिम भाई अपनी नमाज पूरी करते हैं. लगभग 574 सालों से यह लीला जारी है. गुरूवार को इसका दसवां दिन था. लाट भैरव मंदिर के चबूतरे पर एक तरफ जहां मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ रामलीला का मंचन किया जा रहा था. एक तरफ रामलीला, दूसरी तरफ नमाज. (Photo Credit: ETV Bharat)