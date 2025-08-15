ETV Bharat / state

लोको पायलट की सूझबूझ से बची 300 लोगों की जान, 130 की रफ्तार में लगाया इमरजेंसी ब्रेक - NALANDA PROTEST

नालंदा में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हलचल देखते ही लोको पायलट ने ट्रेन को अचानक रोक दिया. ऐसा न होता तो 300 लोगों की जान...

नालंदा में रेल पटरी पर प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2025 at 11:11 PM IST

3 Min Read

नालंदा : बिहार के नालंदा में रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा होते-होते बचा. राजगीर-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन अपनी मैक्सिमम रफ्तार में थी तभी ट्रेन के लोको पायलट ने पटरी पर कुछ ऐसा देखा कि उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया. ड्राइवर को भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि ट्रेन वहां तक पहुंचकर रुकेगी या नहीं.

पटरी पर खड़े थे 300 लोग : गनीमत रही कि ट्रेन पटरी पर खड़े 300 लोगों के समूह के पास पहुंचने के 10 मीटर पहले रुक गई. ये सभी लोग रेलवे अंडरपास के पानी में डूब जाने के विरोध में ट्रैक पर खड़े थे. जबकि उनके इस प्रदर्शन की जानकारी रेलवे को नहीं थी. ट्रेन पिछले स्टेशन से छूटी और रफ्तार में जा रही थी. तभी लोगों की भीड़ पटरी पर खड़ी हो गई. अचानक इतनी दूरी पर 300 लोगों को देखकर ड्राइवर के हाथ पैर फूल गए.

अंडर पास में भरा पानी
अंडर पास में भरा पानी (ETV Bharat)

नालंदा में रेल पटरी पर प्रदर्शन : दरअसल, नालंदा में रेलवे द्वारा ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाया गया अंडरपास भारी बारिश के कारण 15 फीट पानी से भर गया. इससे एक दर्जन गांवों का मुख्य रास्ते से संपर्क टूट गया. ग्रामीणों का कहना है कि पहले वे रेलवे क्रॉसिंग से आते-जाते थे, लेकिन क्रॉसिंग बंद कर अंडरपास बना दिया गया. अब पानी भर जाने से बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया है.

ग्रामीणों का ट्रैक पर धरना : समस्या से तंग आकर बुधवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक इमली बिगहा और वेना हॉल्ट के बीच सैकड़ों ग्रामीणों ने राजगीर-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 03223) को रोक दिया. ग्रामीण ट्रैक पर बैठकर रेलवे से वैकल्पिक व्यवस्था और फाटक खोलने की मांग करते रहे.

मौके पर पहुंची पुलिस और रेलवे प्रशासन (ETV Bharat)

लोको पायलट की सूझबूझ ने बचाई जानें : ट्रेन के लोको पायलट दीपक कुमार ने बताया कि वे तय रफ्तार से ट्रेन चला रहे थे, तभी अचानक ट्रैक पर 250-300 लोग लाल झंडा लेकर खड़े दिखे. उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन को भीड़ से महज 10 मीटर पहले रोक दिया. दीपक कुमार ने कहा- ''अगर ब्रेक समय पर न लगता तो बड़ी जानमाल की क्षति हो सकती थी.''

''बिना सूचना के इतने लोग अचानक ट्रैक पर आ गए, हम खुद डर गए थे कि कितने लोग पटरी पर कटेंगे. ईश्वर की कृपा से समय पर ब्रेक लगा और इन लोगों बड़ी घटना टल गई.'' - दीपक कुमार, लोको पायलट

यात्रियों को करना पड़ा घंटों इंतजार : दोपहर 3:10 बजे से ट्रेन खड़ी रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई. कई यात्री अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच पाए. इस घटना ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान रेलवे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस-प्रशासन की हस्तक्षेप से खुला रास्ता : सूचना मिलते ही सदर डीएसपी-2 संजय जायसवाल वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. घंटों की समझाइश और मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक खाली किया. रेलवे के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा.

