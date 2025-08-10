नालंदा: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जबरदस्त राजनीतिक हमला बोला है. हरनौत विधानसभा के चंडी स्थित बापू हाई स्कूल मैदान में हुई जनसभा में उन्होंने नीतीश कुमार की सेहत, नेतृत्व क्षमता और भाजपा नेता व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर गंभीर आरोप लगाकर सियासी हलचल तेज कर दी है.

नीतीश के नेतृत्व पर सवाल : प्रशांत किशोर ने कहा कि नालंदा की जनता अब सड़क, बिजली और पानी से आगे बढ़कर शिक्षा व रोजगार चाहती है. उन्होंने नीतीश कुमार को 20 साल तक समर्थन देने का श्रेय जनता को देते हुए कहा कि ''अब उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे मुख्यमंत्री बने रहें. उम्र हो गई है, इसलिए लोगों को नीतीश के आगे देखना होगा और नालंदा की जनता अब आगे देख रही है.''

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

'दिलीप जायसवाल से घूस लेकर फ्लैट खरीदा' : पीके ने भाजपा नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर भ्रष्टाचार का आरोप दोहराते हुए कहा कि ''बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मंगल पांडेय ने 25 लाख रुपये लेकर फ्लैट खरीदने में मदद ली. 86 लाख रुपये के फ्लैट में बाकी 61 लाख रुपये कहां से आए, इसका खुलासा करें, नहीं तो सात दिन में मैं खुद बताउंगा.'' साथ प्रशांत किशोर ही पूछा कि क्या उनके विभाग ने जायसवाल के कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एनओसी दी है या नहीं.

एंबुलेंस घोटाले का जिक्र : प्रशांत किशोर ने कहा कि- ''450 एंबुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान 2022 के बाद किया गया है. फिलहाल 222 एंबुलेंस के भुगतान पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. सरकार जनता के डर से काम कर रही है, तभी वृद्धा और दिव्यांग पेंशन 1100 रुपये हुई, आशा और रसोइयों का मानदेय बढ़ा और 125 यूनिट बिजली फ्री की गई.''

जनता के अधिकार के लिए आंदोलन : पीके ने कहा कि उनका अभियान लोगों को सिर्फ उनके अधिकार के लिए खड़ा होना सिखा रहा है. उन्होंने दावा किया कि जब जनता जागरूक होती है तो सरकार को मजबूर होकर फैसले लेने पड़ते हैं.

