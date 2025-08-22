ETV Bharat / state

40 हजार रुपए घूस लेते BCM रंगे हाथ गिरफ्तार, आशा कार्यकर्ता की बहाली के लिए मांगी थी रकम - NALANDA BRIBE

नालंदा में निगरानी विभाग ने आशा कार्यकर्ता की बहाली के नाम पर 40 हजार रुपए रिश्वत लेते BCM को रंगे हाथ पकड़ा है-

नालंदा में घूसखोर बीसीएम गिरफ्तार (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 6:27 PM IST

नालंदा : बिहार के नालंदा में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इस्लामपुर प्रखंड में तैनात एक स्वास्थ्य कर्मी को घूस लेते रंगे हाथ दबोचा गया है. आरोपी BCM आशुतोष कुमार एक महिला से आशा कार्यकर्ता की बहाली के नाम पर 40 हजार रुपए की मांग कर रहा था.

नालंदा में घूसखोर बीसीएम गिरफ्तार : नालंदा के इस्लामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक यानी BCM आशुतोष कुमार को शनिवार को निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया. आरोपी एक महिला से बहाली सुनिश्चित करने के नाम पर 40 हजार रुपए की रिश्वत ले रहा था.

महिला की शिकायत बनी गिरफ्तारी की वजह : वार्ड नंबर 20 की रहने वाली महिला ने आशा कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन दिया था. चयन प्रक्रिया के दौरान जब वह आशुतोष कुमार से मिलीं, तो उसने चयन पक्का करने के बदले में 40 हजार रुपए की डिमांड की. परेशान होकर महिला ने निगरानी विभाग से शिकायत की.

शिकायत सत्यापित होने पर हुई कार्रवाई : शिकायत के बाद निगरानी टीम ने पहले इस मामले का सत्यापन किया. जब रिश्वत की मांग की बात सही पाई गई, तो आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए टीम ने योजना बनाई. शनिवार को तय योजना के तहत जाल बिछाया गया.

रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी : पीड़ित महिला रशीदा जैसे ही 40 हजार रुपए लेकर आशुतोष कुमार के पास पहुंचीं और रकम सौंपी, पहले से घात लगाए निगरानी विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया. टीम ने आरोपी की तलाशी ली और रिश्वत के 40 हजार रुपए बरामद किए.

डॉक्टर और गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई : यह पूरी कार्रवाई इस्लामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर सत्यम प्रकाश और अन्य गवाहों की मौजूदगी में हुई. निगरानी डीएसपी श्याम कुमार के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई. टीम में निरीक्षक जोगेंद्र कुमार, एएसआई रवि शंकर और मणिकांत सिंह समेत अन्य कर्मी शामिल थे.

''बीसीएम आशुतोष कुमार के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद टीम ने उसका सत्यापन कराया. घूस की बात सत्य साबित होने पर उसे रंगेहाथों घूस लेते हुए पकड़ा गया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसे निगरानी कोर्ट में पेश करने के लिए पटना ले जाया जाएगा.''- श्याम कुमार, निगरानी डीएसपी, पटना

