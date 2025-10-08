ETV Bharat / state

30 तोले सोने के आभूषणों से सजी नक्षत्री बनीं थार सुंदरी, धर्मेंद्र डाबी को मिला थारश्री 2025 का ताज

बाड़मेर में हुए थार महोत्सव में नक्षत्री चौधरी ने थार सुंदरी 2025 और धर्मेंद्र डाबी ने थारश्री 2025 का खिताब जीता.

थार सुंदरी और थारश्री 2025
थार सुंदरी और थारश्री 2025 (ETV Bharat Barmer)
बाड़मेर: जिले में आयोजित थार महोत्सव के दौरान पारंपरिक सौंदर्य और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला. मुंबई से आईं नक्षत्री चौधरी ने थार सुंदरी 2025 का ताज अपने नाम किया. उन्होंने 30 तोले सोने के आभूषण और पारंपरिक परिधान पहनकर प्रतियोगिता में भाग लिया और निर्णायकों का दिल जीत लिया.

मुंबई से आईं सिर्फ थार महोत्सव के लिए: नक्षत्री वर्तमान में मुंबई में रहकर बीए की पढ़ाई कर रही हैं. उन्होंने बताया कि वे खासकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ दिन पहले ही बाड़मेर आई थीं. साथ ही वे एनएसएस स्वयंसेविका के रूप में समाज सेवा से भी जुड़ी हैं. उन्होंने कहा कि थार सुंदरी बनना उनके लिए सम्मान की बात है और वे भविष्य में गर्ल्स एजुकेशन व सशक्तिकरण के लिए काम करेंगी.

प्रतियोगिता में शामिल महिलाएं
प्रतियोगिता में शामिल महिलाएं (ETV Bharat Barmer)

हर लड़की अपने आप में सुंदर: नक्षत्री ने कहा कि उनका मानना है कि हर लड़की अपने आप में सुंदर होती है. प्रतियोगिता में कपड़े, आभूषण, पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास के आधार पर चयन किया गया. उन्होंने बताया कि उन्होंने सोन कंठी, आड़, रानी हार, बोर, शीश फूल, बाजूबंद जैसे पारंपरिक आभूषण पहने. उन्होंने लड़कियों को संदेश दिया कि वे अपनी संस्कृति और सभ्यता को सम्मान देते हुए परिधान चुनें.

नक्षत्री बनीं थार सुंदरी
नक्षत्री बनीं थार सुंदरी 2025 (ETV Bharat Barmer)

धर्मेंद्र डाबी बने थारश्री 2025: मोटर मैकेनिक धर्मेंद्र डाबी ने थारश्री 2025 का ताज जीतकर थार की परंपरा को नया सम्मान दिया. धर्मेंद्र पिछले करीब 2 सालों से इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूंछें पारंपरिक अंदाज में रखकर अपनी संस्कृति को जीवंत करने की कोशिश की.

कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने की प्रेरणा: धर्मेंद्र ने बताया कि थार महोत्सव बाड़मेर की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि अगर किसी और को यह ताज मिलता तो भी उन्हें खुशी होती क्योंकि सभी प्रतिभागी थार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि उनका सपना थारश्री बनने का था, जो अब पूरा हुआ है.

