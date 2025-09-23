ETV Bharat / state

अमावस्या पर निर्वस्त्र होकर कब्र की खुदाई, महिला-पुरुष के अवशेषों से तंत्रमंत्र की आशंका

घासपुरा क्षेत्र के आबना नदी के पास स्थित बड़े कब्रिस्तान में ये घटना पिछले अमावस्या की बताई जा रही है. रविवार सुबह कब्रिस्तान में कुछ लोगों ने एक महिला और पुरुष की कब्र खुदी हुई देखी. कुछ ही देर में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जन शहर काजी सहित अन्य लोगों की भीड़ लग गई. पुलिस अधिकारी भी सूचना मिलने पर कब्रिस्तान पहुंचे.

खंडवा : शहर में एक बार फिर कब्रों से छेड़छाड़ की घटना से हड़कंप मच गया है. अमावस्या की रात घासपुरा क्षेत्र में बड़े कब्रिस्तान में महिला और पुरुष की दो कब्रों को खोदा गया. कब्र खोदने वाले दो युवक नग्न अवस्था में सीसीटीवी में कैद हुए हैं. घटना सामने आने पर वर्ग विशेष ने आक्रोश जताया है. लोगों का आरोप है कि तांत्रिक क्रिया के लिए कब्रों से छेड़छाड़ की गई है. इधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है.

निर्वस्त्र युवकों ने देर रात खोदी कब्र

पुलिस जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में दो संदिग्ध युवक नजर आए. कब्रिस्तान के कैमरे में दोनों संदिग्ध पूरी तरह निर्वस्त्र खड़े दिखाई दिए. इनमें से एक युवक खंभे पर चढकर सीसीटीवी कैमरे पर कफन का कपड़ा डालने की कोशिश करता दिखा, जिससे पहचान न हो सके. पुलिस ने कब्रिस्तान का डीवीआर जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

कब्रिस्तान में महिला-पुरुष की दो कब्रों से छेड़छाड़ (Etv Bharat)

कब्र से छेड़छाड़ के मामले में प्रकरण दर्ज

शहर एएसपी महेंद्र तारणेकर ने बताया, '' बड़े कब्रिस्तान में दो कब्रों को उखाड़ने और छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज किया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों को पकड़ा गया है. मामले को लेकर जल्द खुलासा करेंगे.'' वहीं, शहर काजी सैय्यद निसार अली ने बताया, '' एक महिला और एक पुरुष की कब्र खुली मिली. इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. इसके बाद सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिससे इस बार की घटना रिकॉर्ड हो गई. हमारी मांग है कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो सके.''

20 मई को भी हुई थी घटना

बड़े कब्रिस्तान में 20 मई को भी तीन महिलाओं की कब्र खोदे जाने का मामला सामने आया था. इसी तरह सिहाड़ा में भी दो कब खोदी गई थीं. दोनों मामलों में कोतवाली और मोघट थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था. लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया था. अब फिर से यह घटना घटने से मुस्लिम समाज में आक्रोश हैं.