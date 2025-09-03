हल्द्वानी: नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने हल्द्वानी स्थित पुलिस बहुउद्देशीय भवन में जिले के पुलिस अधिकारियों और सभी विवेचकों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने अपराध विवेचकों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी मांगी. जहां पुलिस अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरतने पर जमकर फटकार लगाई. साथ ही विवेचना में लापरवाही बरतने पर उपनिरीक्षक हरजीत सिंह राणा और अपर उपनिरीक्षक सत्यपाल सिंह को निलंबित किया. इसके अलावा उपनिरीक्षक मोहम्मद युनुस और उपनिरीक्षक तारा सिंह राणा को लाइन हाजिर किया है.

विवेचना में लापरवाही बरतने पर तय की जाएगी जवाबदेही: एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने सभी विवेचकों को हिदायत दी गई कि विवेचना में लापरवाही करने पर संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी. साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित दिया है कि गुमशुदगी की विवेचनाओं में गंभीरता से काम करें, नहीं तो लापरवाही करने पर सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

गुमशुदगी के मामले में गंभीरता से काम करने के निर्देश: इसके अलावा गुमशुदगी के मामले में उन्होंने निर्देश दिया कि महिला गुमशुदगी के मामले में पोर्टलों पर डाटा अंकन और प्रचार प्रसार संबंधी कार्रवाई पूरी करें और उन्हें विवेचनात्मक कार्रवाई में भी शामिल करने को कहा. इसके अलावा न्यायालयों में विवेचनाओं के संबंध में लंबित मामले का विवेचन पर तत्काल कार्रवाई कर निस्तारण कराकर विवेचना को पूरा करने के निर्देश दिए.

बैठक लेते नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा (फोटो सोर्स- Police Department)

सभी अधीनस्थों को ये भी निर्देशित किया कि कोई भी पुलिस अधिकारी या विवेचन न्यायालयों में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं या न्यायालय के प्रकरणों में लापरवाही बरतते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान एसपी क्राइम जगदीश चंद्र, लालकुआं सीओ दीपशिखा अग्रवाल, हल्द्वानी सीओ नितिन लोहनी, रामनगर सीओ सुमित पांडे समेत जिले के सभी विवेचन मौजूद रहे.

2 दिन पहले चोरगलिया थाना प्रभारी को भी कर चुके हैं लाइन हाजिर: गौर हो कि बीती 30 अगस्त को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दीपम सेठ ने प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारी के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की थी. जहां ई-साक्ष्य एप से विवेचना का ऑनलाइन काम पूरा न करने के बारे में पूछे गए सवाल पर नैनीताल जिले के चोरगलिया थानाध्यक्ष राजेश जोशी जवाब नहीं दे पाए.

इस पर जहां डीजीपी के निर्देश पर अगले दिन चोरगलिया थाना प्रभारी राजेश जोशी को नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने लाइन हाजिर कर दिया था. अब एसएसपी मीणा ने एक बार फिर से चार पुलिस कर्मचारियों को निलंबन और लाइन हाजिर की कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया है. एसएसपी ने सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को कामों में लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं.

