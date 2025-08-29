ETV Bharat / state

नैनीताल एसएसपी का बड़ा एक्शन, सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर, जानें कारण - ACTION ON POLICEMEN IN NAINITAL

नैनीताल एसएसपी ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की लापरवाही पर 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया.

Action on policemen in Nainital
सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2025 at 10:25 PM IST

3 Min Read

हल्द्वानी: नैनीताल जिले की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHTU) टीम की लापरवाही पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है. एसएसपी नैनीताल ने टीम द्वारा लापरवाही बरतने पर सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है.

एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि लगातार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल द्वारा बच्चों की रिकवरी, भिक्षावृत्ति एवं अनैतिक देह व्यापार से जुड़े मामलों में पिछले काफी दिनों से कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की है. एसएसपी ने पुलिस कर्मियों की बढ़ती लापरवाही के तहत कड़ा कदम उठाया है. पूरे मामले एसएसपी ने उप निरीक्षण मंजू ज्याला, हेड कॉन्स्टेबल गीता कोठारी, महिला कॉन्स्टेबल दीपा, कॉन्स्टेबल हेंद्र सिंह, कॉन्स्टेबल मनोज यादव और महिला कॉन्स्टेबल इंद्रा जोशी को लाइन हाजिर किया है.

एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा है कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHTU) में तैनात इन कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही की गई है. एएचटीयू द्वारा बच्चों और महिलाओं से जुड़े अनैतिक कार्य के मामलों में अभी तक किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. जिस पर सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है. एसएसपी नैनीताल ने स्पष्ट किया कि कर्तव्यों के प्रति लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

नशे के खिलाफ बनभूलपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शहर के बनभूलपुरा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. नशीले इंजेक्शन की सप्लाई कर रहे नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 90 नशीले इंजेक्शन पुलिस ने बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली. गोला बाइपास स्लॉटर हाउस के पास चेकिंग अभियान के दौरान स्कूटी सवार संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का इशारा किया. लेकिन व्यक्ति ने स्कूटी की रफ्तार बढ़ाकर भगाने की कोशिश की. पुलिस ने भी पीछा करते हुए आरोपी को रोककर तलाशी की. जिसमें स्कूटी से प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इंजेक्शन को उत्तर प्रदेश से लाकर हल्द्वानी के इलाकों में सप्लाई करता है. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिजवान मियां निवासी मोहम्मदी मस्जिद इंदिरा नगर बनभूलपुरा बताया. पुलिस के पूछताछ में सामने आया कि आरोपी काफी दिनों से नशीले इंजेक्शन का हल्द्वानी में सप्लाई कर रहा था. जहां पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

ये भी पढ़ें:

हल्द्वानी: नैनीताल जिले की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHTU) टीम की लापरवाही पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है. एसएसपी नैनीताल ने टीम द्वारा लापरवाही बरतने पर सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है.

एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि लगातार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल द्वारा बच्चों की रिकवरी, भिक्षावृत्ति एवं अनैतिक देह व्यापार से जुड़े मामलों में पिछले काफी दिनों से कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की है. एसएसपी ने पुलिस कर्मियों की बढ़ती लापरवाही के तहत कड़ा कदम उठाया है. पूरे मामले एसएसपी ने उप निरीक्षण मंजू ज्याला, हेड कॉन्स्टेबल गीता कोठारी, महिला कॉन्स्टेबल दीपा, कॉन्स्टेबल हेंद्र सिंह, कॉन्स्टेबल मनोज यादव और महिला कॉन्स्टेबल इंद्रा जोशी को लाइन हाजिर किया है.

एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा है कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHTU) में तैनात इन कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही की गई है. एएचटीयू द्वारा बच्चों और महिलाओं से जुड़े अनैतिक कार्य के मामलों में अभी तक किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. जिस पर सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है. एसएसपी नैनीताल ने स्पष्ट किया कि कर्तव्यों के प्रति लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

नशे के खिलाफ बनभूलपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शहर के बनभूलपुरा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. नशीले इंजेक्शन की सप्लाई कर रहे नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 90 नशीले इंजेक्शन पुलिस ने बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली. गोला बाइपास स्लॉटर हाउस के पास चेकिंग अभियान के दौरान स्कूटी सवार संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का इशारा किया. लेकिन व्यक्ति ने स्कूटी की रफ्तार बढ़ाकर भगाने की कोशिश की. पुलिस ने भी पीछा करते हुए आरोपी को रोककर तलाशी की. जिसमें स्कूटी से प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इंजेक्शन को उत्तर प्रदेश से लाकर हल्द्वानी के इलाकों में सप्लाई करता है. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिजवान मियां निवासी मोहम्मदी मस्जिद इंदिरा नगर बनभूलपुरा बताया. पुलिस के पूछताछ में सामने आया कि आरोपी काफी दिनों से नशीले इंजेक्शन का हल्द्वानी में सप्लाई कर रहा था. जहां पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

नैनीताल में पुलिस कर्मियों पर एक्शनसब इंस्पेक्टर लाइन हाजिरACTION ON NAINITAL AHTU CELLNAINITAL ANTI HUMAN TRAFFICKINGACTION ON POLICEMEN IN NAINITAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हरक रावत का बीजेपी पर एक और प्रहार! कहा- आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले

थराली आपदा: आंखों के सामने सैलाब में बहे पिता, देखता रहा बेबस बेटा, बयां किया खौफनाक मंजर

तोता घाटी क्यों है गढ़वाल के लिए बड़ी टेंशन? सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का मामला आया सामने, 1700 से ज्यादा मुर्गियां दफन, चलेगी स्क्रीनिंग ड्राइव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.