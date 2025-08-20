हल्द्वानी: नैनीताल जिले के मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत 30 जुलाई को महिला योग ट्रेनर की हत्या का पुलिस ने 22 दिन बाद खुलासा किया है. पुलिस में पूरे मामले में योग ट्रेनिंग सेंटर संचालक के छोटे भाई अभय को गिरफ्तार किया. पुलिस के जांच पड़ताल में सामने आया कि हत्यारे के बड़े भाई से महिला योग टीचर के अवैध संबंध थे, जिससे नाराज छोटे भाई ने महिला की हत्या कर दी.
पकड़ा गया आरोपी अभय कुमार (उर्फ राजा) मूल रूप से पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला है. एसएसपी नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि योग ट्रेनर की हत्या के मामले में मृतका की मां ने 3 अगस्त को मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतका जिस योग सेंटर में काम कर रही थी, उसको दो भाई चलाते थे. महिला का बड़े भाई से अवैध संबंध था. लेकिन छोटे भाई अभय को ये संबंध नागवार गुजरा और उसने महिला योग ट्रेनर की हत्या कर दी.
पूछताछ में आरोपी अभय यदुवंशी ने बताया कि उसके बड़े भाई की फिटनेस योग सेंटर नाम से एकेडमी है. जिसे दोनों भाई मिलकर चलाते थे. योग सेंटर मैनेजमेंट के सारे काम अभय देखता था. उसी सेंटर में मृतका भी काम करती थी.
मुखानी में घटित सनसनीखेज योगा ट्रैनर हत्याकाण्ड का एसएसपी नैनीताल ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार।@uttarakhandcops@ANI@DIGKUMAUN #Uttarakhand #murdermystry pic.twitter.com/QcQAWqqF17— Nainital Police Uttarakhand (@nainitalpolice_) August 20, 2025
मृतका के साथ संबंधों के कारण ही बड़े भाई ने अभय को खर्चा देना बंद कर दिया था और उसको घर से भी निकाल दिया था. आक्रोश में आकर अभय 30 जुलाई को महिला के घर पहुंचा. कमरे में रखे उसके दुपट्टे से पीछे से जाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद अभय टैक्सी से बनबसा और वहां से नेपाल भाग गया. आरोपी जब वापस उत्तराखंड आया तो पुलिस ने मुखबिर और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी को उधम सिंह नगर के नगला से गिरफ्तार किया.
गौरतलब है कि हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में 31 जुलाई को 35 वर्षीय महिला योगा ट्रेनर की उसके ही कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी. पुलिस प्रथम दृष्टिया आत्महत्या मान रही थी. लेकिन जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या होना पाया गया. आखिरकार पुलिस ने 22 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है.
ये भी पढ़ें: