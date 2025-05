ETV Bharat / state

नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म केस, आरोपी के घर पहुंची फॉरेंसिक टीम, लाल कार खोलेगी 'राज' - NAINITAL PHYSICAL ASSAULT CASE

Published : May 4, 2025 at 8:40 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 8:57 PM IST

नैनीताल: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में पुलिस और फॉरेंसिक टीम की सक्रियता बढ़ गई है. शनिवार को फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम आरोपी के घर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने वहां से कई अहम सबूत एकत्रित किए. पुलिस की जांच प्रक्रिया का अहम हिस्सा है. जिसका उद्देश्य आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाना है. घटना चार दिन पहले सामने आई थी जब एक नाबालिग लड़की के परिजनों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में ले लिया. जिसके बाद मामले की गहन जांच शुरू की गई. फॉरेंसिक टीम ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपी के घर की गहन तलाशी ली. टीम ने आरोपी की कार, गैराज और घर में मौके से अन्य संदिग्ध वस्तुएं कब्जे में ली हैं. जिन पर दुष्कर्म से संबंधित जैविक नमूने मिलने की संभावना जताई गई है. इन सभी साक्ष्यों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म केस (ETV BHARAT)

Last Updated : May 4, 2025 at 8:57 PM IST