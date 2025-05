ETV Bharat / state

नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म केस, हल्द्वानी में आज होगी महापंचायत, भारी फोर्स तैनात - MAHAPANCHAYAT IN HALDWANI

Published : May 2, 2025 at 1:41 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 1:59 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म केस का असर हल्द्वानी में भी देखा जा रहा है. नैनीताल नाबालिग से दुष्कर्म कैस के बाद आज हिंदूवादी संगठनों ने हल्द्वानी में महापंचायत का ऐलान किया है. जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है. हल्द्वानी में भारी फोर्स तैनात की गई है. हल्द्वानी के हिंदूवादी नेता विपिन पांडे सहित उनके साथियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है. शुक्रवार को भारी संख्या में हिंदूवादी संगठन हल्द्वानी कोतवाली पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जनता प्रदर्शन करते हुए हिंदूवादी नेताओं को छोड़ने की मांग की. सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स को भी हल्द्वानी में तैनात किया है. बताया जा रहा है कि भाजपा और हिंदूवादी नेता विपिन पांडे अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार सुबह अपने क्षेत्र में विशेष समुदाय के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे थे. जिसके सूचना पर पुलिस ने उनको हिरासत में लेते हुए कोतवाली ले आई. विपिन पांडे को हिरासत में लेने की सूचना के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है.एसपी सिटी प्रकाश चंद्र सहित सिटी में मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी बाजपेई हिंदूवादी नेताओं को मनाने में जुटे रहे. कई घंटे तक कोतवाली में हंगामा चलता रहा.

