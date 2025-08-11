नैनीताल: जिला पंचायत सदस्य पद के चुनावी मैदान में नामांकन प्रक्रिया के तहत कांग्रेस और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है. कांग्रेस समर्थित पुष्पा नेगी और भाजपा समर्थित दीपा दरमवाल समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया. नामांकन के दौरान दोनों ही पक्षों के समर्थकों ने ज़ोरदार नारेबाजी कर अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल गरमा दिया. निर्वाचन कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद दोनों प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया. कैंडिडेट्स ने कहा जनता का भरपूर समर्थन उन्हें प्राप्त है. अब चुनावी रण में दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी आमने-सामने हैं. जिससे मुकाबला रोचक होने की पूरी संभावना है.

नामांकन पत्रों की जांच गरमाई: जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है. कांग्रेस समर्थित पुष्पा नेगी के नामांकन पर भाजपा के आनंद दरमवाल ने चुनाव अधिकारी को पत्र देकर आपत्ति दर्ज की और कहां पुष्पा नेगी और उनके परिवार के द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जा किया है. लिहाजा उनका नामांकन रद्द किया जाए. आपत्ति दर्ज करने के बाद शाम तक जिला पंचायत कार्यालय में हंगामा होता रहा. करीब 4 घंटे तक पुष्पा नेगी के नामांकन पत्र की जांच की गई. इस दौरान पूर्व विधायक संजीव आर्य ने प्रत्याशी पुष्पा नेगी के उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा सत्ता के दबाव में पुष्पा का नामांकन रद्द करने का प्रयास किया गया है.

कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी ने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में चुनाव अधिकारी उनके हस्ताक्षर में भिन्नता और जमीन पर अवैध कब्जा समेत विभिन्न आरोप लगाकर उनका नामांकन रद्द करने में जुटी थी. वही भाजपा समर्थित दीपा दरमवाल ने समर्थकों के हुजूम के बीच निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया. दोनों ही प्रत्याशियों के साथ पार्टी के दिग्गज नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. जिससे माहौल में चुनावी जोश साफ झलक रहा था.

कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी के नामांकन में पूर्व विधायक संजिव आर्य, विधायक सुमित हृदयेश, सतीश नैनवाल, राहुल छमल, सचिन नेगी, गोपाल बिष्ट, जितेंद्र पांडे जीनू, डॉ. महेंद्र पाल, रज्जी बिष्ट, रुचिर शाह, पूनम बिष्ट और देवकी बिष्ट सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे. भाजपा प्रत्याशी दीपा के नामांकन में हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, विधायक राम सिंह कैड़ा, हेमंत द्विवेदी, महेश शर्मा, उपाध्यक्ष प्रत्याशी बहादुर सिंह, दिनेश आर्य, प्रकाश आर्य, आशीष बजाज, कमलेश चंदोला, शांति मेहरा, नवीन भट्ट, कमलनयन जोशी, नितिन कार्की और सुमित समेत अन्य पदाधिकारी शामिल रहे.

वहीं, नामांकन रद्द के आरोप मामले में सहायक चुनाव अधिकारी विवेक राय ने कहा कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायती पत्र दिए हैं. जिनके जांच के लिए जिला चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा गया है. दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे के ऊपर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है. जिनकी अब जांच की जाएगी.

