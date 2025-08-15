ETV Bharat / state

नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में आया नया मोड़, लापता पांच सदस्यों ने जारी किया वीडियो, जानिये क्या कहा - NAINITAL JILA PANCHAYAT

लापता पांच जिला पंचायत सदस्यों ने वीडियो जारी कर अपने बारे में सूचना दी है.

NAINITAL JILA PANCHAYAT
नैनीताल जिला पंचायत चुनाव (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2025 at 11:08 PM IST

2 Min Read

हल्द्वानी: गुरुवार को नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान नैनीताल में हुए बवाल और कांग्रेस द्वारा कांग्रेस समर्थित पांच जिला पंचायत के सदस्यों को हथियारों के बल पर भाजपा के नेताओं और दबंगों द्वारा अपहरण करने के मामले में नया मोड़ आया है. दो दिनों तक चल बवाल और आज हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया.

जिसके बाद शुक्रवार देर शाम लापता जिला पंचायत सदस्यों ने अपना वीडियो जारी किया है. जहां जिला पंचायत सदस्यों ने कहा है कि उनका किसी तरह का कोई अपहरण नहीं हुआ है. मीडिया और सोशल मीडिया से उनके अपहरण की जानकारी मिली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि वह अपनी मर्जी से पांच लोग घूमने के लिए निकले हैं. किसी तरह का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. जहां भी हैं वह लोग सुरक्षित हैं. जल्द ही सभी लोग सामने आ जाएंगे.

गौरतलब है कि गुरुवार को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष सीट मतदान के दौरान नैनीताल में बड़ा बवाल हुआ था. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनके समर्थित पांच जिला पंचायत सदस्यों का भाजपा और उसके लोगों ने हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया है. गुरुवार नैनीताल में दिनभर हुए बवाल के बाद मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा. सोमवार को इस पूरे मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले शुक्रवार को लापता पांचों जिला पंचायत सदस्यों का वीडियो सामने आया है. जिसमें उन्होंने अपनी सलामती की खबर गी है.

बता दें कि 14 अगस्त गुरुवार को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान शहर में जमकर हंगामा हुआ था. बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर जिला पंचायत सदस्यों यानी वोटरों को गायब करने का आरोप लगाया था. कांग्रेस इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट भी गई थी. कोर्ट ने चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया था, लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कि उन्होंने मतदान के बाद मतगणना भी कराई है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया है, वो कोर्ट का आदेश पर किया जाएगा.

पढे़ं- नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, मतगणना पूरी, परिणाम घोषित नहीं, 18 अगस्त को हाईकोर्ट लेगा फैसला

पढे़ं- जिला पंचायत चुनाव बवाल: SSP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष, सदस्यों के अपहरण का आरोप

हल्द्वानी: गुरुवार को नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान नैनीताल में हुए बवाल और कांग्रेस द्वारा कांग्रेस समर्थित पांच जिला पंचायत के सदस्यों को हथियारों के बल पर भाजपा के नेताओं और दबंगों द्वारा अपहरण करने के मामले में नया मोड़ आया है. दो दिनों तक चल बवाल और आज हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया.

जिसके बाद शुक्रवार देर शाम लापता जिला पंचायत सदस्यों ने अपना वीडियो जारी किया है. जहां जिला पंचायत सदस्यों ने कहा है कि उनका किसी तरह का कोई अपहरण नहीं हुआ है. मीडिया और सोशल मीडिया से उनके अपहरण की जानकारी मिली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि वह अपनी मर्जी से पांच लोग घूमने के लिए निकले हैं. किसी तरह का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. जहां भी हैं वह लोग सुरक्षित हैं. जल्द ही सभी लोग सामने आ जाएंगे.

गौरतलब है कि गुरुवार को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष सीट मतदान के दौरान नैनीताल में बड़ा बवाल हुआ था. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनके समर्थित पांच जिला पंचायत सदस्यों का भाजपा और उसके लोगों ने हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया है. गुरुवार नैनीताल में दिनभर हुए बवाल के बाद मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा. सोमवार को इस पूरे मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले शुक्रवार को लापता पांचों जिला पंचायत सदस्यों का वीडियो सामने आया है. जिसमें उन्होंने अपनी सलामती की खबर गी है.

बता दें कि 14 अगस्त गुरुवार को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान शहर में जमकर हंगामा हुआ था. बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर जिला पंचायत सदस्यों यानी वोटरों को गायब करने का आरोप लगाया था. कांग्रेस इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट भी गई थी. कोर्ट ने चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया था, लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कि उन्होंने मतदान के बाद मतगणना भी कराई है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया है, वो कोर्ट का आदेश पर किया जाएगा.

पढे़ं- नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, मतगणना पूरी, परिणाम घोषित नहीं, 18 अगस्त को हाईकोर्ट लेगा फैसला

पढे़ं- जिला पंचायत चुनाव बवाल: SSP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष, सदस्यों के अपहरण का आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

नैनीताल जिला पंचायत चुनावनैनीताल जिला पंचायत सदस्य किडनैपजिला पंचायत सदस्यों का वीडियोNAINITAL JILA PANCHAYAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.