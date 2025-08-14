देहरादून/हरिद्वार: नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान जिला मुख्यालय में आज जमकर बवाल हुआ है. जिसमें भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है. इसके विरोध में प्रदेशभर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस ने राज्य की धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं.

देहरादून में पुतला दहन: नैनीताल जिला पंचायत मुख्यालय में हुए घटनाक्रम के विरोध में कांग्रेसियों ने एश्ले हॉल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन करके जमकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला ने कहा भाजपा सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव अपने पक्ष में करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है. उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है. उन्होंने कहा नैनीताल में नेता प्रतिपक्ष के साथ हुई हाथापाई की घटना निंदनीय है. एक तरफ देश में वोटो की चोरी की जा रही है, दूसरी तरफ सीएम पुष्कर धामी के कार्यकाल में चुनाव जीतने के लिए कैंडिडेट चोरी किए जा रहे हैं.

इधर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा चुनाव जीतने के लिए भाजपा सरकार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ तरह-तरह की साजिश रच रही है. उन्होंने कहा कांग्रेस इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है. ज्योति रौतेला ने कहा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ हुई मारपीट की घटना के बावजूद पुलिस मूकदर्शक बनी रही. उन्होंने कहा दरअसल, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है.

हरिद्वार के कनखल चौक बाजार में प्रदर्शन: हरिद्वार के कांग्रेसियों में भी इस मामले को लेकर नाराजगी नजर आई. कांग्रेसियों ने हरिद्वार के कनखल चौक बाजार पर इकट्ठा होकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कांग्रेसी नेताओं ने चेतावनी दी कि जिस तरह से सरकार एजेंसियों का सहारा लेकर सत्ता पर काबिज हो रही है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कांगेस इसका मुहतोड़ जबाव देगी. कांग्रेस नेता रकित बलिया का कहना है कि हमने भाजपा की प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है. उन्होंने कहा जिस दिन से राज्य में पंचायत चुनाव शुरू हुए हैं उसी दिन से राज्य सरकार अपना घमंडी चेहरा लेकर सामने आई है.

