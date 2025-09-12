ETV Bharat / state

उत्तराखंड में नदियों के चैनलाइजेशन मामले पर हाईकोर्ट सख्त, अफसरों के तर्क पर जताई नाराजगी

Published : September 12, 2025 at 8:34 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 8:53 PM IST

नैनीताल: नंधौर, गौला, कोसी, गंगा, दाबका समेत अन्य नदियों से बरसात के समय आबादी वाले क्षेत्रों में जलभराव, भू कटाव और बाढ़ के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले के आदेश पर आज राज्य सरकार के आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान अधिकारियों के बयान पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. साथ ही मामले को दुरुस्त करने के लिए एक्शन प्लान पेश करने को कहा. अधिकारी के तर्क से कोर्ट संतुष्ट नहीं: आज यानी 21 सितंबर को सुनवाई के दौरान खनन से जुड़े बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में पेश हुए. जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट उनके तर्कों से सहमत नहीं हुई. कोर्ट ने पूछा कि 'पूर्व के आदेशों का अभी तक अनुपालन क्यों नहीं हुआ?' इस पर अपने जवाब से अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट नहीं करा पाए. ऐसे में कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अवैध खनन और नदियों के चैनलाइजेशन करने के मामले में विस्तृत प्लान रिपोर्ट पेश करने को कहा. अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 15 सितंबर को होगी. साथ में पीसीसीएफ हॉफ, सचिव सिंचाई और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एमडी सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे. कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार से पूछे ये सवाल: आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 'पूर्व के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं हुआ? अपनी मशीनरी से नदियों का चैनलाइजेशन क्यों नहीं किया? अभी तक जितने भी खनन के मामले कोर्ट में आए हैं, वे सब अवैध खनन से जुड़े हुए ही आए हैं, उन पर राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश होने के बाद भी रोक क्यों नहीं लगाई?'

