ETV Bharat / state

उत्तराखंड में नदियों के चैनलाइजेशन मामले पर हाईकोर्ट सख्त, अफसरों के तर्क पर जताई नाराजगी

उत्तराखंड के नंधौर, गौला, कोसी, गंगा, दाबका समेत अन्य नदियों के चैनलाइजेशन मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने अफसरों को एक्शन प्लान पेश करने को कहा

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2025 at 8:34 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: नंधौर, गौला, कोसी, गंगा, दाबका समेत अन्य नदियों से बरसात के समय आबादी वाले क्षेत्रों में जलभराव, भू कटाव और बाढ़ के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले के आदेश पर आज राज्य सरकार के आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान अधिकारियों के बयान पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. साथ ही मामले को दुरुस्त करने के लिए एक्शन प्लान पेश करने को कहा.

अधिकारी के तर्क से कोर्ट संतुष्ट नहीं: आज यानी 21 सितंबर को सुनवाई के दौरान खनन से जुड़े बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में पेश हुए. जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट उनके तर्कों से सहमत नहीं हुई. कोर्ट ने पूछा कि 'पूर्व के आदेशों का अभी तक अनुपालन क्यों नहीं हुआ?' इस पर अपने जवाब से अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट नहीं करा पाए.

ऐसे में कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अवैध खनन और नदियों के चैनलाइजेशन करने के मामले में विस्तृत प्लान रिपोर्ट पेश करने को कहा. अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 15 सितंबर को होगी. साथ में पीसीसीएफ हॉफ, सचिव सिंचाई और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एमडी सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे.

कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार से पूछे ये सवाल: आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 'पूर्व के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं हुआ? अपनी मशीनरी से नदियों का चैनलाइजेशन क्यों नहीं किया? अभी तक जितने भी खनन के मामले कोर्ट में आए हैं, वे सब अवैध खनन से जुड़े हुए ही आए हैं, उन पर राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश होने के बाद भी रोक क्यों नहीं लगाई?'

दरअसल, यह सुनवाई आरटीआई एक्टिविस्ट भुवन पोखरिया के नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को की गई शिकायत के आधार स्वतः संज्ञान लेकर की गई है. भुवन चंद्र पोखरिया का कहना है कि उत्तराखंड में बरसात के दौरान नदियां उफान में रहती है. नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण बाढ़ और भूकटाव होता है. जिसके चलते तमाम आबादी वाले क्षेत्र में जलभराव होता है.

नदियों के उफान पर होने के कारण हजारों हेक्टेयर वनभूमि, पेड़, सरकारी योजनाएं बह जाती हैं. नदियों का चैनलाइजेशन न होने पर नदियां अपना रुख आबादी की तरफ कर कर देती हैं. जिसकी वजह से उधम सिंह नगर, हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, रुड़की, देहरादून में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. पिछले साल बाढ़ से कई पुल बह गए थे. उनका आरोप है कि आबादी क्षेत्रों में बाढ़ आने का मुख्य कारण सरकार की लापरवाही है.

सरकार की ओर से नदियों के मुहानों पर जमा गाद, बोल्डर, मलबा को न हटाना भी कारण है. याचिका में ये भी कहा गया कि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश 14 फरवरी 2023 का पालन नहीं किया. जिसकी वजह से प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है. वहीं, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार संबंधित विभागों को साथ लेकर नदियों से गाद, मलबा, बोल्डर हटाकर उन्हें चैनलाइजेशन करें. ताकि, बरसात में नदियों का पानी बिना रुकावट के बह सके.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : September 12, 2025 at 8:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND RIVERS CHANNELIZATIONNAINITAL HIGH COURT ON RIVERउत्तराखंड में नदियों के चैनलाइजेशननैनीताल हाईकोर्ट नंधौर नदी बाढ़UTTARAKHAND HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.