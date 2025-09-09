चकराता में टेंडर आवंटन में अनियमितता पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगे रिकॉर्ड
देहरादून के चकराता में बिना विज्ञप्ति जारी किए अपने चहेतों को टेंडर बांटने का आरोप, नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगी पूरी रिपोर्ट
नैनीताल: देहरादून जिले के चकराता में टेंडर आवंटन में राज्य सरकार की ओर से बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते के भीतर टेंडर प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट के साथ पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा है.
किन नियमों के तहत बिना विज्ञप्ति जारी किए टेंडर बांटे? कोर्ट ने ये पूछा है कि किस नियमों के तहत बिना विज्ञप्ति जारी किए टेंडर आवंटित किए गए? मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद की तिथि नियत की है. आज यानी 9 सितंबर को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
बिना विज्ञप्ति जारी किए चहेतों को टेंडर आबंटित करने का आरोप: दरअसल, देहरादून निवासी आर्मी के रिटायर्ड यशपाल सिंह समेत अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि देहरादून के चकराता में राज्य सरकार की ओर से बिना टेंडर की विज्ञप्ति जारी किए अपने चहेतों को टेंडर आबंटित कर दिए गए हैं.
याचिका में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने साल 2023-24 में इस क्षेत्र के लिए 59 टेंडरों में से कुल 5 टेंडरों की विज्ञप्ति जारी की. जबकि, 55 टेंडर अपने चहेतों को आबंटित कर दिए गए. इतना ही नहीं जब एक टेंडर कर्ता को जब टेंडर नहीं मिला तो उसने इसकी शिकायत की. उसकी शिकायत के आधार पर उसे भी टेंडर दे दिया गया, वो भी बिना विज्ञप्ति जारी किए.
टेंडर में बिड्स लगाने से राज्य सरकार को मिलता है आय: याचिका में ये भी कहा गया कि विज्ञप्ति जारी करने पर उस टेंडर में बिड्स लगाने वाले कई ठेकेदार होते हैं. निर्धारित बिड्स से ज्यादा की बोली लगने और उस कार्य को करने वालों से राज्य सरकार को आय प्राप्त होती है. यहां कोई विज्ञप्ति जारी नहीं होने के कारण सरकार को राजस्व की हानि होती है. इसमें कोई मोल भाव नहीं होता है.
सरकार से टेंडर प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड मांगे: याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से नियम विरुद्ध की जा रही टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. उसकी विज्ञप्ति निकाली जाए. ताकि, राज्य का राजस्व बढ़े, न कि किसी अन्य का. इस पर राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए जाएं. फिलहाल, इस मामले पर कोर्ट ने सरकार से टेंडर प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं.
