चकराता में टेंडर आवंटन में अनियमितता पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगे रिकॉर्ड

नैनीताल: देहरादून जिले के चकराता में टेंडर आवंटन में राज्य सरकार की ओर से बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते के भीतर टेंडर प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट के साथ पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा है.

किन नियमों के तहत बिना विज्ञप्ति जारी किए टेंडर बांटे? कोर्ट ने ये पूछा है कि किस नियमों के तहत बिना विज्ञप्ति जारी किए टेंडर आवंटित किए गए? मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद की तिथि नियत की है. आज यानी 9 सितंबर को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

बिना विज्ञप्ति जारी किए चहेतों को टेंडर आबंटित करने का आरोप: दरअसल, देहरादून निवासी आर्मी के रिटायर्ड यशपाल सिंह समेत अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि देहरादून के चकराता में राज्य सरकार की ओर से बिना टेंडर की विज्ञप्ति जारी किए अपने चहेतों को टेंडर आबंटित कर दिए गए हैं.

याचिका में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने साल 2023-24 में इस क्षेत्र के लिए 59 टेंडरों में से कुल 5 टेंडरों की विज्ञप्ति जारी की. जबकि, 55 टेंडर अपने चहेतों को आबंटित कर दिए गए. इतना ही नहीं जब एक टेंडर कर्ता को जब टेंडर नहीं मिला तो उसने इसकी शिकायत की. उसकी शिकायत के आधार पर उसे भी टेंडर दे दिया गया, वो भी बिना विज्ञप्ति जारी किए.