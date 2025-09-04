ETV Bharat / state

क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के एक पूर्व पदाधिकारी ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग के टेंडर में धांधली का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है

नैनीताल हाईकोर्ट
ETV Bharat Uttarakhand Team

September 4, 2025

नैनीताल: उत्तराखंड में 23 सितंबर से होने जा रहे उत्तराखंड प्रीमियर लीग क्रिकेट 2025 को लेकर एक बड़ी खबर है. यूपीएस को लेकर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई हुई. दरअसल क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड (सीएयू) के ही एक पूर्व पदाधिकारी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूपीएल क्रिकेट का ठेका एक ही कंपनी के मालिक को दिया गया है, जो नियमों का उल्लंघन है.

उत्तराखंड प्रीमियर लीग से पहले बवाल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग (Uttarakhand Premier League 2025) का ठेका बिना उसे सावर्जनिक किये एक ही कम्पनी के मालिक को दिये जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने बीसीसीआई, उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड और उसके पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा उत्तराखंड प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का टेंडर मामला: मामले के अनुसार बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि 2006 में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का गठन हुआ था. 2019 में बीसीसीआई ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को मान्यता दी. तब से बीसीसीआई ही सीएयू का संचालन करने के लिए फंड देता आया है. 2019 से अब तक बीसीसीआई क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को 22 करोड़ रुपए से अधिक का फंड दे चुका है.

सीएयू के पूर्व उपाध्यक्ष ने दायर की याचिका: सुरेंद्र भंडारी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि 'उस फंड का न तो खिलाड़ियों की सुविधाओं और न ही खेल में उपयोग किया गया. जो भी सदस्य बोर्ड में रहे, उस फंड का उपयोग उनके द्वारा अपने निजी हित में किया गया. खेल के नाम पर उनके द्वारा खिलाड़ियों का पेट केले और पानी से भर दिया.'

सुरेंद्र भंडारी ने सीएयू पर लगाए ये आरोप: अपनी याचिका में सुरेंद्र भंडारी ने ये आरोप भी लगाया कि अब होने वाली उत्तराखंड प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का ठेका एक ही कम्पनी के मालिक को दिया गया है. ये क्रियाकलाप नियमों के विरुद्ध है. एक आदमी एक ही टेंडर डाल सकता है. इससे जो दो करोड़ रुपये बोर्ड को आने थे, उसे भी बोर्ड के सदस्यों ने माफ कर दिया. यही नहीं मैच के दौरान फ्रेंचाइजी कम्पनियां जो अपने उत्पादों का विज्ञापन करने का पैसा देती हैं, उसे भी माफ कर दिया.

एक ही कंपनी को दिए गए टेंडर को सार्वजनिक करने की मांग: याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए. उत्तराखंड प्रीमियर लीग कराने का जो टेंडर एक कम्पनी को दिया गया है, उसे भी सावर्जनिक किया जाये. आज तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है.
