मुजफ्फरनगर कांड से जुड़े मुकदमों पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जल्द सुनवाई करने की है मांग

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने राज्य आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से जुड़े मुकदमों की शीघ्र सुनवाई किये जाने को लेकर दायर अधिवक्ता रमन शाह की याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में हुई.

मुजफ्फरनगर कांड से जुड़े मुकदमे की सुनवाई: पिछली सुनवाई में एकलपीठ ने मुजफ्फरनगर की सीबीआई कोर्ट में उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े लंबित वादों की स्टेटस रिपोर्ट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों से मांगी थी. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुजफ्फरनगर की सीबीआई कोर्ट में पृथक राज्य आंदोलन के दौरान हुए गोलीकांड, दुराचार आदि से सम्बंधित 6 मुकदमों की फाइलें सीबीआई की देहरादून कोर्ट ने मुजफ्फरनगर कोर्ट में स्थान्तरित की थी. इनमें से दो मुकदमे वहां विचाराधीन हैं. जबकि दो मुकदमों के आरोपी की मृत्यु हो जाने के कारण वे शून्य हो गए हैं. किंतु दो मुकदमों से सम्बंधित फाइलें गायब हैं. इन गायब हुई फाइलों में मुजफ्फरनगर गोलीकांड के आरोपी तत्कालीन जिलाधिकारी अनन्त कुमार सिंह से सम्बंधित मामला भी है.

हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा: याचिकाकर्ता रमन शाह ने तर्क रखा कि जिन दो मुकदमों को शून्य बताया जा रहा है, उनमें आरोपी एक-दो लोग नहीं बल्कि कई लोग हैं. इसलिये उन मुकदमों को शून्य नहीं माना जा सकता है. उन्होंने दो मुकदमों की फाइलें गायब होने पर भी गम्भीर सवाल उठाए हैं.