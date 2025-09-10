ETV Bharat / state

चेक बाउंस के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पॉक्सो केस में आरोपी को भी रिहा करने के आदेश

नैनीताल: देहरादून के चेक बाउंस के आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता को 'पीड़ित' माना जाएगा. उसे दंप्रसं की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील का अधिकार प्राप्त है. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई. वहीं, पॉक्सो एक्ट के मामले सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को नियमित जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

क्या है मामला? मामले में देहरादून के एक कंपनी ने अनिल बिष्ट समेत अन्य के खिलाफ चेक अनादरण (चेक बाउंस) की शिकायत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम (देहरादून) के समक्ष दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 18 नवंबर 2024 को शिकायत खारिज कर दी थी. जिसके बाद मामले में कंपनी ने सत्र न्यायाधीश देहरादून की अदालत में धारा 372 दंप्रसं के तहत अपील दायर की.

जिस पर आरोपी अनिल बिष्ट ने आपत्ति उठाई कि शिकायत मामलों में धारा 372 के तहत अपील का अधिकार नहीं है. बल्कि, धारा 378 (4) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विशेष अनुमति लेकर ही हाईकोर्ट में अपील दायर की जा सकती है, लेकिन सत्र न्यायाधीश ने इस आपत्ति को खारिज कर अपील सुनवाई योग्य मान ली.

आरोपी अनिल बिष्ट की ओर से तर्क दिया गया कि धारा 372 केवल पुलिस रिपोर्ट से उत्पन्न मामलों में लागू होती है. शिकायतकर्ता को 'पीड़ित' नहीं माना जा सकता. इसके विपरीत राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि चेक बाउंस के मामलों में शिकायतकर्ता को नुकसान होता है. ऐसे में वो 'पीड़ित' है और अपील का अधिकार रखता है.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय मैसर्स सेल्सियम फाइनेंस बनाम ए. ग्नानसेकरन का हवाला देते हुए कहा कि 'चेक अनादरण के मामलों में शिकायतकर्ता को पीड़ित माना जाएगा और उसे धारा 372 दंप्रसं के तहत अपील का अधिकार प्राप्त है. ऐसे मामलों में विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है.'

कोर्ट ने कहा कि धारा 372 और धारा 378(4) को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए. शिकायतकर्ता यदि 'पीड़ित' है तो वो सीधे धारा 372 के तहत अपील कर सकता है. इस आधार पर सत्र न्यायाधीश का आदेश सही ठहराया गया.

वहीं, हाईकोर्ट ने अनिल बिष्ट की धारा अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अपील पर अब विधिसम्मत तरीके से सुनवाई होगी. जिससे अनिल बिष्ट को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है.

पॉक्सो एक्ट में आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा करने के आदेश: वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में आरोपी युवक को नियमित जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. यह मामला 8 दिसंबर 2024 को देहरादून के डालनवाला थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है.