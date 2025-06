ETV Bharat / state

यूपीसीएल के हड़ताली जूनियर इंजीनियरों को हाईकोर्ट का नोटिस, देहरादून डीएम से भी जवाब मांगा - NOTICE TO THE STRIKING JES OF UPCL

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपीसीएल में तीनों निगमों के जूनियर इंजीनियरों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने हड़ताली संगठन को नोटिस जारी किया है. जिला अधिकारी देहरादून से कहा है कि वे हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता कर जवाब प्रस्तुत करें. यूपीसीएल के जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल मामले पर सुनवाई: मामले के अनुसार देहरादून शिव कालोनी निवासी हरसुल शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के तीनों निगमों के जूनियर इंजीनियर अपनी मांगों को लेकर 5 जून 2025 से हड़ताल पर हैं. अभी तक सरकार ने उनके विवाद को नहीं सुलझाया है. भीषण गर्मी के दौरान इसका खामियाजा निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है. यही नहीं बिजली नहीं आने पर हॉस्पिटल, स्कूल, घरों के पंखे, नलकूप चलाने के साथ ही अन्य परेशानी भी लोग झेल रहे हैं. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से हड़ताल खत्म करवाने की गुजारिश की: याचिकाकर्ता ने कहा कि अभी राज्य में चारधाम यात्रा भी चल रही है. अगर मार्गों में लाइट न हो तो कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है. जनहित याचिका में हाईकोर्ट से प्रार्थना की है कि राज्य सरकार को निर्देश दिये जायें कि जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल शीघ्र समाप्त करवाई जाये. ताकि आम नागरिकों की दिक्कत समाप्त हो. हाईकोर्ट ने हड़ताली जूनियर इंजीनियरों को जारी किया नोटिस: इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हड़ताल पर गए पावर कॉर्पोरेशन के संगठन को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही देहरादून के डीएम सविन बंसल को निर्देश दिए हैं कि वो हड़ताल पर गए जूनियर इंजीनियरों के साथ वार्ता करें. वार्ता के बाद वो हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करें.

क्यों हड़ताल पर हैं जूनियर इंजीनियर? यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तीनों निगमों के जूनियर अपनी इंजीनियर विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. इन मांगों में मुख्य रूप से वरिष्ठता सूची में विसंगतियों को दूर करना के साथ ही निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध करना शामिल है. इन दो मांगों के अलावा यूपीसीएल के जूनियर इंजीनियर सेवा शर्तों में सुधार और उचित वेतनमान की मांग भी कर रहे हैं. ये हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के 3 निगम: उत्तराखंड में पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के 3 निगम हैं. इनमें उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी UPCL (Uttarakhand Power Corporation Limited), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी UJVNL (Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited) और उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी UPTCL (Uttarakhand Power Transmission Corporation Limited) शामिल हैं. यूपीसीएल (UPCL) राज्य में बिजली के वितरण और बिक्री के लिए जिम्मेदार है. यूजेवीएनएल (UJVNL) उत्तराखंड में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और संचालन के काम से जुड़ा है. यूपीटीसीएल (UPTCL) राज्य में विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के विकास और संचालन के काम से जुड़ा है.