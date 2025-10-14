ETV Bharat / state

घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज रजिस्ट्रार नियुक्ति को दी चुनौती, याचिकाकर्ता पर लगा 5 लाख का जुर्माना

गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी के रजिस्ट्रार की नियुक्ति को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 14, 2025 at 5:17 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी के रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती देती याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिका को आधारहीन पाया है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

6 महीने के भीतर जमा करानी होगी जुर्माने की राशि: कोर्ट ने जुर्माने की राशि को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 6 हफ्ते के भीतर जमा करने को कहा है. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दी है. मामले की सुनवाई आज यानी 14 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

क्या है मामला? दरअसल, पौड़ी निवासी अजय किशोर बहुगुणा ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी (पौड़ी) के रजिस्ट्रार संदीप कुमार इस पद पर बने रहने के योग्य नहीं है. इस पद पर बने रहने के लिए उनके पास मानकों के अनुरूप शैक्षणिक दस्तावेज नहीं है.

कॉलेज के प्रशासन चलाने के लिए कम से कम 5 साल का अनुभव और शैक्षणिक सत्र का अनुभव होना आवश्यक है, जो इनके पास नहीं है, इसलिए इन्हें इस पद से हटाया जाए. इसका विरोध करते हुए कॉलेज के अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि उनकी इस पद नियुक्ति करने का निर्णय बोर्ड ऑफ गवर्नर ने लिया है. उनकी नियुक्ति नियमों के तहत हुई. जबकि, उनकी नियुक्ति इस पद पर साल 2019 में हो गई थी.

6 साल बीत जाने के बाद दी गई नियुक्ति की चुनौती: अब 6 साल बीत जाने के बाद उनकी नियुक्ति को चुनौती देना न्याय के खिलाफ है. इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका को निरस्त किया जाए. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसकी याचिका को निस्तारित कर दी है.

जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानिए: जीबी यानी गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी उत्तराखंड में स्थित एक इंजीनियरिंग संस्थान है, जिसे पहले जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था. यह उत्तराखंड सरकार की वित्त पोषित संस्थान है. जो तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाता है. इस संस्थान की स्थापना साल 1989 में हुई थी.

इस संस्थान में बायो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड मशीन लर्निंग), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग (मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग) और सिविल इंजीनियरिंग जैसे विषयों में डिग्री पाठ्यक्रम संचालित होता है.

इसके अलावा संस्थान कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री कोर्स और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जियोटेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी में एमटेक पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है. जबकि, साल 2013-2014 से संस्थान ने डॉक्टरेट पाठ्यक्रम प्रदान करना शुरू किया.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : October 14, 2025 at 5:29 PM IST

TAGGED:

घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज
GBPIET REGISTRAR APPOINTMENT CASE
NAINITAL HIGH COURT IMPOSED FINE
जीबी पंत पौड़ी रजिस्ट्रार
GHURDAURI ENGINEERING COLLEGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.