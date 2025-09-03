ETV Bharat / state

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न नोटिस मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने नोटिस पर लगाई रोक - UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में महिला के उत्पीड़न करने के मामले पर याचिकाकर्ता को कमेटी की ओर से दिए नोटिस पर सुनवाई. नोटिस पर लगी रोक

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2025

नैनीताल: उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न के आरोप मामले में याचिकाकर्ता को कमेटी की ओर दिए गए नोटिस पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कमेटी के नोटिस पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि लगाए गए आरोप का समाधान भी ढूंढें.

क्या है मामला? दरअसल, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष भूपेन सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के दौरान तत्कालीन वाइस चांसलर (कुलपति) ओम प्रकाश की ओर से नियमों को ताक में रखकर भारी अनियमितता बरती गई.

उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण को भी अनदेखा कर दिया गया. उनकी (कुलपति) ओर से ऐसे अपात्र लोगों को विश्वविद्यालय में नौकरी दी गई, जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था. जब इसकी शिकायत उनकी (भूपेन सिंह) ओर से राज्यपाल से की गई तो अपात्र महिला ने राज्यपाल और एससी आयोग को पत्र भेजकर आरोप लगा दिया कि याचिकाकर्ता उनका शोषण कर रहा है.

वहीं, मामले की जांच के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने साल 2023 में एक कमेटी गठित की. तब से अब उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया गया. अब कमेटी ने याचिकाकर्ता को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने को कहा है. जिसे याचिकाकर्ता ने आज नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने इस नोटिस पर रोक लगा दी है. साथ ही अपात्र पक्ष को नोटिस जारी किया है.

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में जानिए: बता दें कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 31 अक्टूबर साल 2005 को हुई थी. यह विश्वविद्यालय नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थित है. जो उत्तराखंड का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है. इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा के जरिए हर वर्ग तक व्यावसायिक शिक्षा पहुंचाना है.

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (DEB), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) से मान्यता मिला है. अगर कोर्स की बात करें तो स्नातक (B.A, B.Com, B.Sc आदि) और स्नातकोत्तर (M.A, M.Com, M.Sc आदि) के पाठ्यक्रम की सुविधा देता है. इसके अलावा डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और माइक्रो फाइनेंस, वेब टेक्नोलॉजी जैसे मुफ्त ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध हैं.

वहीं, प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन एडमिशन होता है. इसके लिए समर्थ पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं. एडमिशन के लिए कोई औपचारिक शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. साथ ही लिखित प्रवेश परीक्षा भी पास करना होता है.

