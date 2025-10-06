ETV Bharat / state

सरकारी मॉडल स्कूल में हुआ शिक्षिका का चयन, सामान्य स्कूल में कर दिया ट्रांसफर, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय आदर्श प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका कल्पना तिवारी का तबादले से संबंधित याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को तबादला नीति के आलोक में मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.

मामले के मुताबिक, याचिकाकर्ता वर्ष 1997 में सहायक अध्यापिका के रूप में नियुक्त हुईं और बाद में 2014 में प्रधानाध्यापक बनीं. उन्हें चयन प्रक्रिया के बाद 4 अक्टूबर 2016 को आदर्श स्कूल, पदमपुर सुखरोन, पौड़ी गढ़वाल में तैनात किया गया था. याचिकाकर्ता ने 9 जून 2023 के अपने तबादला आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें सरकारी प्राइमरी स्कूल, भटवाड़ा, पौड़ी गढ़वाल भेज दिया गया था.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि एक शिक्षक, जिसका चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी मॉडल स्कूल में हुआ हो, उसे वापस सामान्य स्कूलों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और उनके स्थान पर केवल एक चयनित शिक्षक को ही तैनात किया जा सकता है. पूर्व में, न्यायालय की समन्वय पीठ ने 22 जून 2023 को याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसके कारण वह अभी भी अपनी पुरानी जगह पर कार्यरत हैं.

इस मामले में, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), पौड़ी द्वारा शपथ पत्र दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि सहायक अध्यापक (प्राथमिक स्कूल) का एक ही एकीकृत कैडर है. उन्होंने दावा किया कि मॉडल स्कूलों के शिक्षकों का कोई अलग कैडर नहीं है और मॉडल स्कूलों और अन्य प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तें समान हैं. राज्य के अधिवक्ता ने भी प्रस्तुत किया कि मॉडल स्कूलों में चयन केवल शिक्षकों का एक 'पूल' (समूह) बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें मॉडल स्कूलों में तैनात किया जा सके.