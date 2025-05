ETV Bharat / state

पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली से तनाव में जवान, टूट रहा मनोबल, हाईकोर्ट में लगाई जनहित याचिका - UTTARAKHAND HIGH COURT

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 9, 2025 at 6:34 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 7:31 PM IST 2 Min Read

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली और उसके कारण होने वाले तनाव को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई हेतु चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. तब तक कोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि जनहित याचिका में पुलिस की भलाई के लिए कई तरह की मांग की गई हैं, जो मांग की गई है, वह उनके सर्विस से जुड़ा हुआ मामला है. इसीलिए इसमें जनहित याचिका नहीं हो सकती है. इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से कहा कि पुलिस का एक जवन 24x7 काम करता है. उसके बाद भी राज्य सरकार पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए न तो उनकी हौसला अफजाई करती और न ही उन्हें सम्मानित करती है.

