उत्तरकाशी पीजी कॉलेज प्रोफेसर ट्रांसफर केस मामला, हाईकोर्ट ने महिला आयोग के आदेश पर लगाई रोक
'जब मामला पहले से हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तब महिला प्रोफेसर को राज्य महिला आयोग में जाने की क्या जरूरत पड़ी?' हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
नैनीताल: उत्तरकाशी पीजी कॉलेज में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर रमेश सिंह व उनकी पत्नी को एक महिला प्रोफेसर की शिकायत पर उनका तबादला पिथौरागढ़ करने, उनके खिलाफ जांच और राज्य महिला आयोग में शिकायत के आदेश को चुनौती देती याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य महिला आयोग और महिला प्रोफेसर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने राज्य महिला आयोग के आदेश पर भी रोक लगा दी है.
कोर्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि जब मामला पहले से हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तब उन्हें (महिला प्रोफेसर) को राज्य महिला आयोग में जाने की क्या जरूरत पड़ी? महिला प्रोफेसर ने राज्य महिला आयोग के सामने शिकायत दर्ज कर कहा था कि अभी भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. लिहाजा, इसकी जांच कराई जाए.
वहीं, राज्य महिला आयोग की ओर से जांच के आदेश को एसोसिएट प्रोफेसर रमेश सिंह ने आज यानी 11 सितंबर को हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिस पर कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए महिला आयोग को नोटिस जारी किया है. साथ ही इससे जुड़ी याचिकाकर्ता की सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करने के लिए संबद्ध कर दिया है.
क्या है मामला? दरअसल, रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पीजी कॉलेज) उत्तरकाशी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रमेश सिंह और उनकी पत्नी डॉ. विनीता ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. याचिका में उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने भीमराव आंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को कॉलेज खोलने और जयंती मनाने के निर्देश दिए थे.
उनका आरोप है कि पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने 14 अप्रैल की बजाय 12 अप्रैल को ही जयंती मनाने का आदेश दिया, जिसका उन्होंने विरोध किया था. इससे नाराज होकर प्राचार्य ने 2 साल पुराने झूठे यौन शोषण के आरोप में याचिकाकर्ता डॉ. रमेश सिंह को लंबे अवकाश पर भेज दिया. एसोसिएट प्रोफेसर रमेश सिंह का कहना था कि यौन शोषण की न तो कहीं शिकायत है और न ही प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज है.
लिहाजा, रमेश सिंह ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी. उधर, 16 अप्रैल को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसचिव ने एक आदेश जारी कर डॉ. रमेश सिंह और उनकी पत्नी डॉ. विनीता को 300 किमी दूर पिथौरागढ़ के बलुवाकोट डिग्री कॉलेज में अटैच कर दिया.
इसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर रमेश सिंह ने इस आदेश को फिर से नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए अनुसचिव के आदेश पर रोक लगा दी थी. साथ ही सख्त लहजे में कहा था कि 'अधिकारी खुद को जज न समझें.'
