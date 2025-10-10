ETV Bharat / state

थराली आपदा पीड़ितों की समस्या पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने पूछा 'क्या-क्या सुविधाएं दी, उसे पेश करें'

थराली आपदा पीड़ितों से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा थराली का ब्यौरा

Nainital High Court
नैनीताल उच्च न्यायालय (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 10, 2025 at 8:40 PM IST

नैनीताल: चमोली जिले के थराली तहसील में बीती 22 और 28 अगस्त को आई आपदा के बाद पीड़ितों तो जरूरी सुविधाओं का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वहां की वर्तमान स्थिति क्या है? आपदा पीड़ित लोग कौन-कौन सी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, उनके लिए सरकार की ओर से अभी तक क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं. भविष्य में इनके उद्धार के लिए राज्य सरकार की क्या नीति है? उसे अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में पेश करें.

कोई ठोस नीति बनाएं राज्य सरकार: हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है. बादल फटना और ग्लेशियरों का पिघलना मानवीय हस्तक्षेप का कारण हो सकता है, लेकिन इससे निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो सकती है. राज्य में पिछले कुछ सालों से ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं, जिसकी वजह से राज्य का पर्यटन, स्थानीय लोग और उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है. राज्य सरकार इसे बचाने के लिए कोई ठोस नीति बनाएं और एक्सपर्ट की भी सलाह लें.

क्या है मामला? गौर हो कि बीते 22 और 28 अगस्त को चमोली के थराली तहसील में भीषण आपदा आ गई थी. जहां भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से इलाके में भारी नुकसान हुआ था. खासकर थराली के कोटड़ीप, राड़ीबगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपडो, सगवाड़ा समेत अन्य हिस्सों में काफी नुकसान हुआ. करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए. इसके साथ ही जानमाल का भी नुकसान हुआ था.

कई घर उस आपदा में बह गए. ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में थराली तहसील उस घटना से उबर नहीं पा रहा है. स्थानीय लोग रोजगार को ढूंढ़ने के बजाय वर्तमान में अपनों की खोजबीन कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से जो सुविधा उन्हें दी जा रही हैं, वो नाकाफी हैं. तहसील के सभी मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है.

आज इस मामले में थराली निवासी नैनीताल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सिद्धार्थ सिंह नेगी ने ग्रामीणों की समस्या को लेकर जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उनकी ओर से कहा गया कि पहले राज्य सरकार प्रभावितों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं. कुदरत के कहर पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन राज्य सरकार प्राथमिक तौर पर उनको बचाने के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया करा सकती है.

