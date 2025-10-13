ETV Bharat / state

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान बवाल पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुआ था बवाल, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट तो सरकार ने मांगा समय, जानिए पूरा मामला

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 13, 2025 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दौरान नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर चुनाव के दौरान बवाल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसके अलावा कोर्ट ने 5 सदस्यों का अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र पर ओवरराइटिंग की शिकायत और जिला पंचायत का चुनाव रिपोलिंग कराने को लेकर दायर स्वतः संज्ञान और पीड़ित पक्षकार की याचिका पर एक साथ सुनवाई की.

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अब तक की गई जांच रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने को कहा है. आज कोर्ट में राज्य सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा. जिस पर कोर्ट ने दो दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय की है.

सरकार बोली- सीआईडी कर रही मामले की जांच: आज यानी 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि घटना के दिन सदस्यों के अपहरण करने के मामले की जांच सीआईडी को दी गई है. जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है. जिसका विरोध करते हुए पीड़ितों की तरफ से कहा गया कि सीआईडी पहले से वहां पर मौजूद थी, उनको तब पता नहीं चला, अब क्या रिपोर्ट देंगे?

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट: पीड़ितों का कहना था कि मामले की जांच करानी है तो उच्च स्तर की जांच एजेंसी से कराई जाए. जिस पर कोर्ट ने सरकार से अब तक हुई कार्रवाई पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई आने वाले बुधवार को होगी.

दरअसल, बीते 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान सदस्यों का अपहरण करने का आरोप लगा था. जिसका नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की थी. साथ में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि मामले की स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें.

जो अभी तक पेश नहीं की गई. जबकि, चुनाव हुए दो महीने का समय बीत चुका है. आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले की जांच सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को दे दी गई है. जिसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए समय दिया जाए. जिस पर कोर्ट ने समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख नियत की है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NAINITAL HIGH COURT ON BETALGHAT
NAINITAL ZILA PANCHAYAT ELECTION
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव
नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई
UTTARAKHAND HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.