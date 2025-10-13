ETV Bharat / state

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान बवाल पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दौरान नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर चुनाव के दौरान बवाल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसके अलावा कोर्ट ने 5 सदस्यों का अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र पर ओवरराइटिंग की शिकायत और जिला पंचायत का चुनाव रिपोलिंग कराने को लेकर दायर स्वतः संज्ञान और पीड़ित पक्षकार की याचिका पर एक साथ सुनवाई की.

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अब तक की गई जांच रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने को कहा है. आज कोर्ट में राज्य सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा. जिस पर कोर्ट ने दो दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय की है.

सरकार बोली- सीआईडी कर रही मामले की जांच: आज यानी 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि घटना के दिन सदस्यों के अपहरण करने के मामले की जांच सीआईडी को दी गई है. जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है. जिसका विरोध करते हुए पीड़ितों की तरफ से कहा गया कि सीआईडी पहले से वहां पर मौजूद थी, उनको तब पता नहीं चला, अब क्या रिपोर्ट देंगे?

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट: पीड़ितों का कहना था कि मामले की जांच करानी है तो उच्च स्तर की जांच एजेंसी से कराई जाए. जिस पर कोर्ट ने सरकार से अब तक हुई कार्रवाई पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई आने वाले बुधवार को होगी.