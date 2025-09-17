ETV Bharat / state

नदियों में अवैध खनन मामले पर हाईकोर्ट में पेश हुए ये अफसर, शिक्षकों के आंदोलन के बाद जागी सरकार

नैनीताल: उत्तराखंड में नदियों से उप खनिजों के उठान और अवैध खनन के साथ पूर्व के आदेशों के बावजूद नदियों में जमा सिल्ट, बोल्डर आदि को सरकारी मशीनरी से न निकाले जाने संबंधी कई जनहित याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. इस दौरान सचिव खनन, सचिव सिंचाई समेत अन्य अधिकारी कोर्ट में पेश हुए. वहीं, शिक्षकों के आंदोलन मामले पर सरकार ने लंबित मामलों पर सुनवाई के लिए कोर्ट में गुहार लगाई.

हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों के अनुपालन में बुधवार यानी 17 सितंबर को सचिव खनन, सचिव सिंचाई समेत अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान उनकी ओर से कोर्ट के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें कहा गया कि अवैध खनन को रोकने के राज्य के सीमा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे, नाइट विजन कैमरे लगाए हैं. साथ ही स्पेशल माइनिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया है.

इसके अलावा ड्रोन सिस्टम का सहारा भी लिया जा रहा है. जिस पर कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में 2 हफ्ते के भीतर पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सचिव खनन से अवैध खनन को रोकने के लिए कई सवाल किए. कोर्ट ने कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार ने उसका अनुपालन न करते हुए खनन व उसकी रॉयल्टी वसूलने का जिम्मा एक निजी कंपनी को दे दिया.

पूर्व में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि राज्य सरकार अपनी मशीनरी से ये काम करेगी, जो अभी तक राज्य सरकार ने नहीं किया. कोर्ट ने माना कि 'आए दिन अवैध खनन और उसे रोकने वाले कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत व हमले हो रहे हैं. तब आपकी एंटी माइनिंग टास्क फोर्स कहां थी? आज की तिथि में आप कह रहे हैं कि टास्क फोर्स का गठन कर दिया है.'

पिछली तारीख में कोर्ट ने कहा था कि राज्य के बॉर्डर एरिया में उसकी निगरानी ड्रोन सिस्टम से करें. जिस पर सचिव की तरफ से कहा गया कि सिस्टम को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए समय दिया जाए. ऐसे में कोर्ट ने उन्हें एक्शन प्लान पेश करने के लिए 6 अक्टूबर तक का समय दिया है.

क्या है मामला? दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका के साथ नदियों से सिल्ट हटाने, नदियों से अवैध खनन से संबंधित कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. जिसमें कहा गया कि अवैध खनन से नदियों का सारा खनिज अन्य राज्यों में पहुंचाया जा रहा है. जिन कंपनियों को राज्य सरकार ने ठेका दिया है, वो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां है. जो राज्य का खनन का माल दूसरे राज्य तक पहुंचा रही है.

पूर्व के आदेश पर अभी तक रिवर ड्रेजिंग का कार्य भी नहीं हो रहा है. जिसकी वजह से राज्य की नदियों में शिल्ट, बोल्डर समेत अन्य सामग्री जमा हो गई है. उसकी वजह से राज्य में बाढ़ जैसी आपदा आ रही है. इतना ही नहीं राज्य से बाहर के अवैध खनन कारोबारी सक्रिय हो गए हैं. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. राज्य सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने में नाकाम हो रही है.