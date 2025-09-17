ETV Bharat / state

नदियों में अवैध खनन मामले पर हाईकोर्ट में पेश हुए ये अफसर, शिक्षकों के आंदोलन के बाद जागी सरकार

उत्तराखंड में नदियों में अवैध खनन समेत अन्य मामलों पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, कोर्ट में पेश हुए सचिव खनन और सचिव सिंचाई

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2025 at 9:40 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड में नदियों से उप खनिजों के उठान और अवैध खनन के साथ पूर्व के आदेशों के बावजूद नदियों में जमा सिल्ट, बोल्डर आदि को सरकारी मशीनरी से न निकाले जाने संबंधी कई जनहित याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. इस दौरान सचिव खनन, सचिव सिंचाई समेत अन्य अधिकारी कोर्ट में पेश हुए. वहीं, शिक्षकों के आंदोलन मामले पर सरकार ने लंबित मामलों पर सुनवाई के लिए कोर्ट में गुहार लगाई.

हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों के अनुपालन में बुधवार यानी 17 सितंबर को सचिव खनन, सचिव सिंचाई समेत अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान उनकी ओर से कोर्ट के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें कहा गया कि अवैध खनन को रोकने के राज्य के सीमा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे, नाइट विजन कैमरे लगाए हैं. साथ ही स्पेशल माइनिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया है.

इसके अलावा ड्रोन सिस्टम का सहारा भी लिया जा रहा है. जिस पर कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में 2 हफ्ते के भीतर पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सचिव खनन से अवैध खनन को रोकने के लिए कई सवाल किए. कोर्ट ने कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार ने उसका अनुपालन न करते हुए खनन व उसकी रॉयल्टी वसूलने का जिम्मा एक निजी कंपनी को दे दिया.

पूर्व में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि राज्य सरकार अपनी मशीनरी से ये काम करेगी, जो अभी तक राज्य सरकार ने नहीं किया. कोर्ट ने माना कि 'आए दिन अवैध खनन और उसे रोकने वाले कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत व हमले हो रहे हैं. तब आपकी एंटी माइनिंग टास्क फोर्स कहां थी? आज की तिथि में आप कह रहे हैं कि टास्क फोर्स का गठन कर दिया है.'

पिछली तारीख में कोर्ट ने कहा था कि राज्य के बॉर्डर एरिया में उसकी निगरानी ड्रोन सिस्टम से करें. जिस पर सचिव की तरफ से कहा गया कि सिस्टम को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए समय दिया जाए. ऐसे में कोर्ट ने उन्हें एक्शन प्लान पेश करने के लिए 6 अक्टूबर तक का समय दिया है.

क्या है मामला? दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका के साथ नदियों से सिल्ट हटाने, नदियों से अवैध खनन से संबंधित कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. जिसमें कहा गया कि अवैध खनन से नदियों का सारा खनिज अन्य राज्यों में पहुंचाया जा रहा है. जिन कंपनियों को राज्य सरकार ने ठेका दिया है, वो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां है. जो राज्य का खनन का माल दूसरे राज्य तक पहुंचा रही है.

पूर्व के आदेश पर अभी तक रिवर ड्रेजिंग का कार्य भी नहीं हो रहा है. जिसकी वजह से राज्य की नदियों में शिल्ट, बोल्डर समेत अन्य सामग्री जमा हो गई है. उसकी वजह से राज्य में बाढ़ जैसी आपदा आ रही है. इतना ही नहीं राज्य से बाहर के अवैध खनन कारोबारी सक्रिय हो गए हैं. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. राज्य सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने में नाकाम हो रही है.

शिक्षकों के आंदोलन के बाद जागी सरकार: उत्तराखंड में शिक्षकों के आंदोलन के बाद शिक्षकों के मामले में सरकार जाग गई है. अब हाईकोर्ट से शिक्षकों से जुड़े लंबित मामलों को जल्द सुनने की गुहार लगाई है. जिस पर हाईकोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा.

बता दें कि उत्तराखंड के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई सालों से अटके पड़े हुए हैं. इसको लेकर शिक्षक लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे हैं. मांगों के समर्थन में प्रदेश के 5000 शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी.

शिक्षकों के आंदोलन की घोषणा के बाद आज महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के इस मामले को मेंशन करते हुए लंबित मामलों पर जल्द सुनवाई की मांग की.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि साल 2012 से शिक्षकों का मामला हाईकोर्ट में लंबित है. जिसके चलते शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में हजारों नाराज शिक्षक आंदोलन पर चले गए हैं. आंदोलन के चलते स्कूल बंदी के कगार पर हैं.

कोर्ट ने आज सुनवाई की बात कही, लेकिन आज समय की कमी के चलते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई. अब कोर्ट इस मामले में कल यानी 18 सितंबर को सुनवाई करेगी. आज इस मामले में त्वरित सुनवाई के लिए राज्य के महाधिवक्ता की ओर से मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में मेंशन किया. जिस पर कोर्ट कल सुनवाई करेगी.

उत्तराखंड की नदियों में अवैध खननILLEGAL MINING IN UTTARAKHANDउत्तराखंड में शिक्षकों का आंदोलनTEACHER AGITATION IN UTTARAKHANDUTTARAKHAND HIGH COURT

