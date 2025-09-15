ETV Bharat / state

बेतालघाट फायरिंग केस: हेमंत ब्लोटी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से भी मांगा जवाब

नैनीताल: बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुए गोलीकांड में हेमंत ब्लोटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है. आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हेमंत ब्लोटी को अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है.

दरअसल, हेमंत ब्लोटी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि नैनीताल जिले के बेतालघाट में 14 अगस्त 2025 को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी. जिसमें एक व्यक्ति के पैर पर गोली लगी, जिसमें वो घायल हो गया था. इस मामले में नैनीताल पुलिस ने उनके (हेमंत ब्लोटी) के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया है. जिससे उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है. जबकि, पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है.

याचिका में कोर्ट से बेबुनियाद वजह से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है. हेमंत ब्लोटी का कहना है कि इस घटना से उनका दूर-दूर तक का कोई वास्ता नहीं है. जिस पर न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए हेमंत ब्लोटी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. इस मामले में अब राज्य सरकार को कोर्ट मे जवाब पेश करनी होगी.

क्या था मामला? बता दें कि बीती 14 जुलाई 2205 को नैनीताल जिले के बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी. इसी बीच एक प्रत्याशी समर्थकों ने प्रतिद्वंदी खेमे पर पिस्टल निकाल कर कई राउंड फायर कर दिए. फायरिंग में महेंद्र सिंह बिष्ट नाम का शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.