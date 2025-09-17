ETV Bharat / state

जसपुर के 3 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने और स्टेनोग्राफरों की वेतनमान मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई

देहरादून जिला न्यायालय में कार्यरत स्टेनोग्राफरों की वेतनमान मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जसपुर तहसील के 3 गांवों के मामले पर दिए ये आदेश

UTTARAKHAND HIGH COURT
उत्तराखंड हाइकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2025 at 8:49 PM IST

नैनीताल: उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील के 3 गांव शिपका, मिलख शिपका और मनोरथपुर थर्ड को राजस्व ग्राम बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा धारियों का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है.

इसके साथ ही संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और पीसीसीएफ वेस्टर्न सर्किल से इस पर एक कमेटी गठित कर पीड़ितों के मामले को सुलझाने को कहा है. इसके अलावा उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में 4 हफ्ते के भीतर कोर्ट में पेश करें.

दरअसल, मनोरथपुर थर्ड निवासी मुख्यतियार सिंह और पंजाब सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शिपका, मिलख शिपका व मनोरथपुर थर्ड गांव की जमीन साल 1958 में तुमड़िया डैम बनने से साढ़े 3 सौ हैक्टेयर भूमि चली गई थी. जिसके बाद इन तीन गांवों को रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि दे दी गई. ऐसे में रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि देने से अब ये तीनों गांव राजस्व ग्राम नहीं रहे.

जिसके चलते यहां के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. पहले केंद्र सरकार ने इन गांवों को राजस्व ग्राम बनाने की अनुमति दी थी. बावजूद इसके आज तक इन्हें राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया और सरकार ने यह परमिशन साल 2017 में वापस ले ली. याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा गया कि इन तीनों गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए.

देहरादून जिला न्यायालय में कार्यरत स्टेनोग्राफरों की वेतनमान मामले पर सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून जिला न्यायालय में कार्यरत स्टेनोग्राफरों की वेतनमान संबंधी याचिका का निस्तारण कर दिया. साथ ही उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन देने की अनुमति प्रदान की है. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.

दरअसल, याचिकाकर्ता संजय सिंह राणा समेत अन्य स्टेनोग्राफरों का कहना था कि वे शासनादेश 9 सितंबर 2014 के अनुसार स्केल 7 वेतनमान के हकदार हैं, लेकिन उन्हें यह लाभ बिना किसी कारण नहीं दिया गया है. उन्होंने मांग की थी कि ₹5500-9000 वेतनमान के साथ ₹4200 ग्रेड पे उनकी नियुक्ति तिथि से प्रभावी की जाए. साथ ही एरियर समेत सभी लाभ दिए जाएं.

उन्होंने ये भी दलील दी कि फैमिली कोर्ट देहरादून के स्टेनोग्राफरों को यह लाभ पहले ही मिल चुका है. जबकि, समान कार्य और योग्यता होने के बावजूद उन्हें वंचित रखा गया है. याचिका में शासनादेश 15 नवंबर 2016 का भी हवाला दिया गया. मांग की गई कि उन्हें फैमिली कोर्ट के कर्मचारियों के समान वेतनमान व लाभ प्रदान किए जाएं.

इसके अलावा 'उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल कोर्ट क्लर्क डिवीजनल एस्टेब्लिशमेंट नियमावली 2007' में संशोधन कर स्टेनोग्राफरों के चार स्तरीय ढांचे को उन्नत किए जाने की भी गुहार लगाई गई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्हें अपनी मांग को लेकर प्रतिवेदन पेश करने की अनुमति दी जाए.

इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता और जिला न्यायालय की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई. कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ता दो हफ्ते के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदन पेश कर सकते हैं. यदि प्रतिवेदन दिया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी को 6 महीने के भीतर उस पर कानूनन निर्णय लेना होगा.

सपुर के 3 गांवों को राजस्व ग्राम बनाने के मामले पर सुनवाई, कटरा का पानी बैगुल में डालने पर भी मांगा जवाब

