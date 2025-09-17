ETV Bharat / state

जसपुर के 3 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने और स्टेनोग्राफरों की वेतनमान मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई

नैनीताल: उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील के 3 गांव शिपका, मिलख शिपका और मनोरथपुर थर्ड को राजस्व ग्राम बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा धारियों का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है.

इसके साथ ही संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और पीसीसीएफ वेस्टर्न सर्किल से इस पर एक कमेटी गठित कर पीड़ितों के मामले को सुलझाने को कहा है. इसके अलावा उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में 4 हफ्ते के भीतर कोर्ट में पेश करें.

दरअसल, मनोरथपुर थर्ड निवासी मुख्यतियार सिंह और पंजाब सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शिपका, मिलख शिपका व मनोरथपुर थर्ड गांव की जमीन साल 1958 में तुमड़िया डैम बनने से साढ़े 3 सौ हैक्टेयर भूमि चली गई थी. जिसके बाद इन तीन गांवों को रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि दे दी गई. ऐसे में रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि देने से अब ये तीनों गांव राजस्व ग्राम नहीं रहे.

जिसके चलते यहां के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. पहले केंद्र सरकार ने इन गांवों को राजस्व ग्राम बनाने की अनुमति दी थी. बावजूद इसके आज तक इन्हें राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया और सरकार ने यह परमिशन साल 2017 में वापस ले ली. याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा गया कि इन तीनों गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए.

देहरादून जिला न्यायालय में कार्यरत स्टेनोग्राफरों की वेतनमान मामले पर सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून जिला न्यायालय में कार्यरत स्टेनोग्राफरों की वेतनमान संबंधी याचिका का निस्तारण कर दिया. साथ ही उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन देने की अनुमति प्रदान की है. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.

दरअसल, याचिकाकर्ता संजय सिंह राणा समेत अन्य स्टेनोग्राफरों का कहना था कि वे शासनादेश 9 सितंबर 2014 के अनुसार स्केल 7 वेतनमान के हकदार हैं, लेकिन उन्हें यह लाभ बिना किसी कारण नहीं दिया गया है. उन्होंने मांग की थी कि ₹5500-9000 वेतनमान के साथ ₹4200 ग्रेड पे उनकी नियुक्ति तिथि से प्रभावी की जाए. साथ ही एरियर समेत सभी लाभ दिए जाएं.