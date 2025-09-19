ETV Bharat / state

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फूड एवं बेवरेज दुकान टेंडर मामला, कंपनी पर रोक जारी, अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फूड एवं बेवरेज की दुकानों के टेंडर निरस्तीकरण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने रोक रखी जारी

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फूड एवं बेवरेज की दुकानें लगाने वाली कंपनी का टेंडर निरस्त करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के आदेश पर लगी रोक को आगे भी जारी है. अब इस मामले में एक हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई होगी.

क्या है मामला? दरअसल, मनीष टैक्सी सर्विस ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फूड एवं बेवरेज की करीब 12 दुकानें हैं. जिनका संचालन करने के लिए उनकी ओर से निर्धारित शर्तों के मुताबिक साल 2023 में टेंडर डाला गया था. जो ठेका मानकों के आधार पर उन्हें 5 साल के लिए मिला, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसी साल जून महीने में उनका टेंडर ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि आपने शर्तों का उल्लंघन किया है.

एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि आपको हर महीने जो भुगतान करना था, उसे आपने शर्तों के मुताबिक नहीं किया. याचिकाकर्ता का कहना था कि जो हर महीने भुगतान उनकी ओर से किया जाना था, उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बढ़ा चढ़ाकर नियमों के विरुद्ध जाकर उन्हें थमाया गया. जो कि टेंडर के नियमों के विपरीत था.

उनके मुताबिक, समय पर भुगतान न होने के कारण उनका टेंडर इसी साल जून महीने में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निरस्त कर दिया गया. जिसे उनकी ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. जिस पर कोर्ट ने भी रोक जारी रखी है. यह रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी.

बता दें कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट उत्तराखंड का अहम हवाई अड्डा है. जहां से देश के कई बड़े शहरों के लिए उड़ानें संचालित होती है. बीती 15 सितंबर को भी देहरादून-बेंगलुरु के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की गई है. यह सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से संचालित की जा रही है. इस हवाई सेवा का सीएम धामी ने विधिवत रूप से फ्लैग ऑफ किया था. एयर इंडिया एक्सप्रेस की देहरादून और बेंगलुरु के बीच सीधी फ्लाइट से युवाओं, उद्यमियों, आईटी प्रोफेशनल्स, छात्रों और पर्यटकों के लिए सुविधा मिल रही है.

जौलीग्रांट एयरपोर्ट के बारे में जानिए: जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद आदि शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध है. जिसमें इंडिगो, एयर इंडिया, एलायंस एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और फ्लाई बिग की विमान कंपनियां सेवाएं देती है. यह एक घरेलू हवाई अड्डा है. जिसे देहरादून हवाई अड्डा से जाना जाता है. जो देहरादून शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

NAINITAL HIGH COURT FOOD LICENSEFOOD AND BEVERAGE SHOPS JOLLYGRANTजौलीग्रांट एयरपोर्ट दुकान लाइसेंसनैनीताल हाईकोर्ट टेंडर निरस्तJOLLY GRANT AIRPORT SHOPS TENDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपदा के जख्मों से कराहा देहरादून, दर्द से सहमी 'जिंदगियां' हुई कैद, रफ्तार पर लगी ब्रेक

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड', साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, जानिये इसका असर

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.