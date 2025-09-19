ETV Bharat / state

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फूड एवं बेवरेज दुकान टेंडर मामला, कंपनी पर रोक जारी, अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई

नैनीताल: देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फूड एवं बेवरेज की दुकानें लगाने वाली कंपनी का टेंडर निरस्त करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के आदेश पर लगी रोक को आगे भी जारी है. अब इस मामले में एक हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई होगी.

क्या है मामला? दरअसल, मनीष टैक्सी सर्विस ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फूड एवं बेवरेज की करीब 12 दुकानें हैं. जिनका संचालन करने के लिए उनकी ओर से निर्धारित शर्तों के मुताबिक साल 2023 में टेंडर डाला गया था. जो ठेका मानकों के आधार पर उन्हें 5 साल के लिए मिला, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसी साल जून महीने में उनका टेंडर ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि आपने शर्तों का उल्लंघन किया है.

एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि आपको हर महीने जो भुगतान करना था, उसे आपने शर्तों के मुताबिक नहीं किया. याचिकाकर्ता का कहना था कि जो हर महीने भुगतान उनकी ओर से किया जाना था, उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बढ़ा चढ़ाकर नियमों के विरुद्ध जाकर उन्हें थमाया गया. जो कि टेंडर के नियमों के विपरीत था.

उनके मुताबिक, समय पर भुगतान न होने के कारण उनका टेंडर इसी साल जून महीने में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निरस्त कर दिया गया. जिसे उनकी ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. जिस पर कोर्ट ने भी रोक जारी रखी है. यह रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी.